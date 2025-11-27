Fernando Diniz em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Rio - Com cinco derrotas seguidas, Fernando Diniz continua prestigiado no Vasco. Além dos torcedores, que em protesto realizado na última terça-feira, em frente ao CT do clube, deixaram claro que apoiam o trabalho do técnico, o presidente Pedrinho deseja sua permanência no Cruz-Maltino independente do fim da temporada que a equipe tiver.
De acordo com informações da "ESPN", Pedrinho tem pronta uma proposta de renovação de contrato para Fernando Diniz no fim do ano.  A ideia do presidente é que o técnico siga no Vasco até o final do seu mandato. O ex-apoiador seguirá até o fim do ano que vem como presidente, mas para algumas pessoas próximas, mesmo com algumas resistências da família, ele já comentou que vai tentar a reeleição.
Com as derrotas consecutivas, o Vasco voltou a ficar em risco de rebaixamento. Atualmente, a vantagem do clube carioca é de apenas quatro pontos para o Santos, que abre o Z-4. Faltam três jogos para o fim da competição.
Em sua segunda passagem pelo Cruz-Maltino, Fernando Diniz dirigiu o clube carioca em 2025 em 35 partidas, com 12 vitórias, 10 empates e 13 derrotas. O aproveitamento do técnico é de 44%.