Vasco tem melhorado as instalações do CT Moacyr Barbosa Reprodução / X @VascodaGama

Publicado 25/11/2025 13:30

O Vasco deu mais um passo no projeto de expansão e modernização do Centro de Treinamentos Moacyr Barbosa. O clube anunciou o início das obras para a construção de mais um vestiário, graças a uma campanha que envolve os torcedores.



O Cruz-Maltino é o primeiro a resgatar o dinheiro arrecadado pela Sociedade Anônima Brahma, uma parceria da cervejaria com o aplicativo Zé Delivery e os clubes do Brasileirão. O total é de R$ 495.871,04, segundo o site oficial da campanha.



Esse valor refere-se a 10% das compras dos torcedores em produtos da cervejaria no aplicativo. O Vasco é o quarto colocado no ranking, atrás apenas de Flamengo, Corinthians e Cruzeiro.



O clube tem buscado fazer obras de melhorias no CT aos poucos, à medida que consegue dinheiro suficiente para tocar os projetos. Em julho, por exemplo, inaugurou a área molhada, com piscina e banheiras de hidromassagem, para a reabilitação dos jogadores. Houve também um trabalho de paisagismo para melhorar o visual do local.