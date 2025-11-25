Torcedores conversaram com diretoria, comissão técnica e jogadores, realizando um protesto pacífico - Reprodução / FJV

Torcedores conversaram com diretoria, comissão técnica e jogadores, realizando um protesto pacíficoReprodução / FJV

Publicado 25/11/2025 15:21

Rio - Dezenas de torcedores do Vasco realizaram na tarde desta terça-feira um protesto em frente ao CT Moacyr Barbosa, localizado em Jacarepaguá, bairro da Zona Sudoeste do Rio. O motivo foi a sequência de cinco derrotas seguidas da equipe no Brasileiro.

O protesto contou com membros de organizadas do Vasco. Houve uma cobrança direta dos torcedores aos jogadores por uma melhora no rendimento e nos resultados das últimas rodadas da competição.

"Estamos deixando bem claro que estamos com a diretoria e com o Diniz. Quem não está satisfeito, tchau! Pode ser quem for, o clube vai sobreviver sem vocês, a gente vai sobrevier, a gente leva o time nas costas", disse um torcedor.

"Quer dizer, o Diniz sai, vem outro treinador, não dá a água que vocês querem, vocês ficam chateadinhos e vão boicotar o técnico de novo? A torcida? Isso tem que acabar, irmão. Só tem homem velho aqui. Senta e conversa", completou.

Organizada cobra jogadores do Vasco.



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/Why97aJf1G — Jornal O Dia (@jornalodia) November 25, 2025

Com os tropeços, o Vasco que lutava por uma vaga na Libertadores deixou o sonho escorrer e agora voltou a correr risco de rebaixamento. O Cruz-Maltino está a apenas quatro pontos da zona de rebaixamento.

Faltam três rodadas para o fim da competição. Nesta sexta-feira, o Vasco irá receber o Internacional, em São Januário. Um resultado positivo é fundamental para a luta contra o rebaixamento.

Além dos jogos do Brasileiro, o Cruz-Maltino está na semifinal da Copa do Brasil e terá o Fluminense pela frente. O título da competição dará vag para a Libertadores do ano que vem.