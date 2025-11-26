Fernando Diniz é o técnico do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 26/11/2025 10:30

Rio - O Vasco ainda sonha com uma vaga na Libertadores, mas precisará se reencontrar na reta final da temporada. Em crise após perder cinco jogos consecutivos, o Cruz-Maltino vive o seu pior momento sob o comando do técnico Fernando Diniz e tenta encerrar o jejum na próxima sexta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), contra o Internacional, em São Januário, pela 36ª rodada do Brasileirão.

O próximo jogo ganhou clima de "decisão" para o Vasco. Em 13º lugar com 42 pontos, o Cruz-Maltino tem apenas um ponto a mais do que o Internacional, que ocupa a 15ª colocação. O Santos, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, tem 38 pontos, enquanto o Vitória que é o primeiro do lado de fora tem 39. Portanto, vencer o confronto direto significaria diminuir a pressão e se afastar do Z-4.

Para colocar fim em qualquer risco de rebaixamento, o Vasco aposta na sequência de jogos em casa. Nas últimas três rodadas do Brasileirão, o Cruz-Maltino fará dois jogos em casa, sendo eles seguidos. Após a partida contra o Internacional, o time comandado por Fernando Diniz encara o Mirassol, terça-feira (2), às 19h. Para garantir a permanência, o Gigante da Colina precisa de cinco pontos. Restam nove em disputa.

Em meio a crise, dezenas de torcedores do Vasco realizaram na tarde desta terça-feira (25) um protesto em frente ao CT Moacyr Barbosa . O grupo cobrou os jogadores por uma melhora no rendimento e nos resultados das últimas rodadas da competição, além de declarar apoio à diretoria e ao técnico Fernando Diniz.