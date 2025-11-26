Maxime Domínguez não vai permanecer no Toronto FC para 2026Divulgação/Toronto FC
Emprestado pelo Vasco, Maxime Dominguez não permanecerá em clube da MLS
Toronto FC não irá exercer a opção de compra do meia suíço
Vasco aposta em sequência de jogos em São Januário para se reerguer na reta final
Cruz-Maltino perdeu os últimos cinco jogos e tenta encerrar jejum na próxima sexta-feira (28)
Torcedores do Vasco protestam em frente a CT depois de cinco derrotas seguidas
Cruz-Maltino voltou a lutar contra o rebaixamento no Brasileiro
Vasco anuncia nova obra de melhoria para o CT com ajuda de torcedores
Clube consegue arrecada dinheiro em parceria com patrocinador que envolve compra da torcida
Com Fluminense na memória, Diniz busca fim de jejum para evitar pressão no Vasco
Cruz-Maltino sofreu cinco derrotas seguidas no Brasileiro
Vasco se aproxima do Z-4 e vê risco de rebaixamento aumentar
Cruz-Maltino sofreu a quinta derrota consecutiva no Brasileirão
