Maxime Domínguez não vai permanecer no Toronto FC para 2026Divulgação/Toronto FC

Publicado 26/11/2025 11:00

Rio - Emprestado pelo Vasco, Maxime Dominguez não está nos planos do Toronto FC para 2026. O clube canadense já comunicou o Cruz-Maltino que não exercerá a opção de compra do meia suíço, que tem contrato até o fim deste ano, de acordo com o site "Território MLS".

Maxime Dominguez, de 29 anos, foi contratado pelo Vasco no meio do ano passado por 2 milhões de euros (R$ 12,4 milhões na cotação da época) junto ao Gil Vicente, de Portugal. Sem espaço em 2025, o suíço foi emprestado para o Toronto FC, do Canadá, em abril.

Durante a passagem pelo time canadense, Maxime Dominguez sofreu com lesões e não conseguiu se firmar. Ao todo, disputou 25 jogos e não marcou gols. O meia suíço participou diretamente de apenas um gol, quando deu assistência na goleada sobre o Montreal por 6 a 1, em 17 de maio.

Já pelo Vasco, Maxime Dominguez soma 14 jogos e apenas um gol marcado — na vitória sobre o Atlético-GO pela 36ª rodada do Brasileirão do ano passado. Em 2025, atuou em seis jogos no Carioca e deu uma assistência. O Cruz-Maltino vai avaliar o futuro do jogador após o fim da temporada.