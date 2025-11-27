São Januário terá um novo gramado para a reta final da temporadaReprodução
Vasco finaliza troca e terá novo gramado contra o Internacional em São Januário
Cruz-Maltino aproveitou a Data Fifa para realizar a mudança do campo. Trabalho durou 18 dias
Pedrinho deseja renovar com Diniz independente de resultado final do Vasco no Brasileiro
Contrato do técnico se encerra no fim do ano que vem
Emprestado pelo Vasco, Maxime Dominguez não permanecerá em clube da MLS
Toronto FC não irá exercer a opção de compra do meia suíço
Vasco aposta em sequência de jogos em São Januário para se reerguer na reta final
Cruz-Maltino perdeu os últimos cinco jogos e tenta encerrar jejum na próxima sexta-feira (28)
Torcedores do Vasco protestam em frente a CT depois de cinco derrotas seguidas
Cruz-Maltino voltou a lutar contra o rebaixamento no Brasileiro
Vasco anuncia nova obra de melhoria para o CT com ajuda de torcedores
Clube consegue arrecada dinheiro em parceria com patrocinador que envolve compra da torcida
