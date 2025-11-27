São Januário terá um novo gramado para a reta final da temporada - Reprodução

Publicado 27/11/2025 09:55 | Atualizado 27/11/2025 09:56

Rio - O Vasco finalizou o processo da troca de gramado de São Januário. O novo campo já está pronto para o jogo contra o Internacional, nesta sexta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), pela 36ª rodada do Brasileirão. Ao todo, foram 18 dias de tratamento para a remoção das manchas no campo.

A diretoria do Vasco decidiu realizar a troca do gramado para eliminar as mutações presentes na grama, que promoviam "manchas" nas cores e pioravam o aspecto estético. A nova grama utilizada foi colhida em uma fazenda em Saquarema, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

A troca e manutenção é feita pela Greenleaf. A reforma começou no dia 10 de novembro, com o processo de raspagem do campo, que durou até o dia 13. Já o plantio do novo gramado começou no dia seguinte e durou até o dia 16. Depois, foi realizada manutenção até finalizar o processo.

O Vasco utilizará uma nova espécie de grama, conhecida como "Bermuda Celebration". A escolha tem como principal motivação a alta capacidade de recuperação e foi utilizada na Copa do Mundo de 2014, e é até hoje em estádios como Maracanã, Mineirão, Arena Fonte Nova e Mané Garrincha.

A troca do gramado não afeta o planejamento do Vasco em relação a reforma de São Januário, que está prevista para ocorrer no primeiro semestre de 2026. O clube poderá reaproveitá-la em outro local, como no CT Moacyr Barbosa ou no CT de Caxias, onde a base e o futebol feminino costumam treinar.