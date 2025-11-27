Alejandro Domínguez é o presidente da ConmebolAFP
Presidente da Conmebol defende final única da Libertadores e aponta desequilíbrio em velho formato
Decisão de 2025 irá acontecer em Lima
Campeão do mundo pela França abre o jogo sobre depressão: 'Solidão muito forte'
Zagueiro, Samuel Umtiti esteve no elenco que ganhou o torneio em 2018
Jogador do Real Madrid irá torcer por Flamengo na final da Libertadores: 'Se Vini vai, eu vou'
Rubro-Negro encara o Palmeiras neste sábado em Lima
Conmebol comete gafe e expõe camisa errada do Palmeiras em Lima
Camisa de 2001 está exposta no lugar que indica uniforme de 1999
Newcastle condena postura da polícia francesa após derrota na Liga dos Campeões
Clube inglês repudiou atitudes violentas das autoridades depois do jogo contra o Olympique de Marselha; entenda
Presidente da CBF afirma que ainda não discutiu renovação com Carlo Ancelotti
Italiano tem contrato para dirigir a Seleção até junho de 2026
