Alejandro Domínguez é o presidente da ConmebolAFP

Publicado 27/11/2025 14:20

Rio - O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, defendeu o atual formato da Libertadores em que o título é decidido em uma final única. O dirigente afirmou que o formato antigo causava desequilíbrio em relação aos campeões.

“O que nós estudamos é que, nos últimos 10 anos com final ida e volta, em 7 o campeão foi o mandante no segundo jogo. Nos pareceu mais justo que tudo se defina em uma só partida. São 90 minutos, e se não tem uma definição, tem mais 30 minutos, e se ainda sim não há definição, tem os pênaltis", disse em entrevista à revista "Placar".

A Libertadores é decidida em uma única partida desde 2019. Apenas clubes brasileiros conquistaram a competição, desde a mudança no formato por parte da Conmebol.

A mudança recebeu algumas críticas e ainda recebe por conta da semelhança com a final da Liga dos Campeões, que já é disputada em uma final única há algumas décadas.