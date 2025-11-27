Presidente da CBF, Samir Xaud - Divulgação / CBF

Presidente da CBF, Samir XaudDivulgação / CBF

Publicado 27/11/2025 13:20

Rio - Com contrato até a Copa do Mundo de 2026, Carlo Ancelotti tem sido colocado como um projeto da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por um período mais longo. O presidente Samir Xaud contou que ainda não conversou com o italiano sobre a possibilidade.

"A gente não parou para sentar e analisar as possibilidades. Eu enxergo com bons olhos essa conversa. Ele já falou em entrevista que depende dos dois lados. Eu sempre acredito na construção de um trabalho. Tem tudo para dar certo", disse em participação no "Summit CBF Academy".

O começo de trabalho de Carlo Ancelotti na seleção brasileira tem sido bem avaliado. Ele tem oito jogos, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. Apesar do pouco tempo, o italiano mudou o astral dos jogadores e também dos dirigentes.

O treinador também se sente bem feliz com a recepção que teve e também está bem à vontade no Brasil. Ancelotti, assim como seu filho, que treina o Botafogo, tem se esforçado para desenvolver cada vez melhor o português.