Presidente da CBF afirma que ainda não discutiu renovação com Carlo Ancelotti
Italiano tem contrato para dirigir a Seleção até junho de 2026
Boto exalta Filipe Luís: 'Nível que lhe permite claramente treinar na Europa'
Dirigente do Flamengo ainda ressaltou que o técnico tem 'um talento enorme'
Meia do Botafogo pode migrar para clube inglês a pedido de John Textor
Jordan Barrera, de 19 anos, pode deixar o clube no começo de 2026
Vasco tem retorno de Coutinho como trunfo para encerrar jejum no Brasileiro
Camisa 10 estará à disposição para jogo-chave com o Internacional, em São Januário
'Sei que está faltando o gol', admite Everaldo, do Fluminense
Atacante do Tricolor não marca desde agosto
Seleção perde para Itália nos pênaltis na disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo Sub-17
Brasil jogou com um a menos desde os 12 minutos do primeiro tempo, mas segurou o empate sem gols
