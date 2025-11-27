Everaldo em treino do FluminenseMarina Garcia / Fluminense F.C.
'Sei que está faltando o gol', admite Everaldo, do Fluminense
Atacante do Tricolor não marca desde agosto
Fluminense x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem
Jogo será nesta quinta-feira (27), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã
Zenit deseja algo em torno de R$ 93 milhões para liberar Nino
Fluminense tem interesse em retorno de zagueiro
Thiago Silva e Lucho Acosta treinam e devem ser titulares do Fluminense contra o São Paulo
Duelo entre tricolores irá acontecer às 20h30 (de Brasília)
Destaque do Grêmio, Carlos Vinícius foi oferecido para o Fluminense
Tricolor recusou a oferta e alegou que já tinha Everaldo para a posição
Zubeldía reencontra São Paulo e defende invencibilidade com Fluminense no Maracanã
Tricolor venceu os sete jogos disputados com mando de campo sob o comando do treinador argentino
