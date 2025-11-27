Everaldo em treino do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense F.C.

Everaldo em treino do FluminenseMarina Garcia / Fluminense F.C.

Publicado 27/11/2025 12:10 | Atualizado 27/11/2025 12:10

Rio - Everaldo abordou o longo jejum que vive com a camisa do Fluminense . Em entrevista ao programa "FluTV News", do canal oficial do clube, o atacante destacou que tem feito o seu melhor, mas admitiu que falta o gol.

"Todo jogador quer jogar, né? E comigo não é diferente. Estou fazendo o meu melhor. Eu sei que está faltando o gol. Mas tenho certeza que no jogo (contra o São Paulo), a oportunidade que aparecer, eu vou buscar fazer o meu melhor para fazer o gol e, como eu falei, buscar o resultado positivo pra gente", disse o jogador.

O atacante não faz um gol desde o dia 2 de agosto, quando o Fluminense venceu o Grêmio por 1 a 0. Desde então, Everaldo entrou em campo em 16 partidas e não marcou.

Ele pode encerrar o jejum nesta quinta-feira (27). A partir das 20h30, o Fluminense encara o São Paulo no Maracanã, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.