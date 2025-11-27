Sob o comando de Zubeldía, o Fluminense soma 55 pontos e ocupa a sétima posição no Brasileiro - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 27/11/2025 10:59

Rio - De olho em uma vaga na Libertadores de 2026, o Fluminense terá o São Paulo pela frente, nesta quinta-feira (27). O jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro será às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. O Tricolor precisa só de um empate para selar a classificação ao menos às preliminares do torneio continental.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Fluminense?





O técnico contará com o retorno de jogadores importantes para o confronto: Lucho Acosta, Renê e Thiago Silva. O trio foi desfalque no empate sem gols com o Palmeiras, no Allianz Parque. Invicto há quatro jogos, o Fluminense quer engatar mais um triunfo para seguir firme na briga por uma vaga direta à fase de grupos da Libertadores. Neste momento, soma 55 pontos e ocupa a sétima posição. Sob o comando de Luis Zubeldía, o Tricolor tem o ótimo retrospecto como mandante no Maracanã ao seu lado: sete jogos, sete vitórias e apenas um gol sofrido.O técnico contará com o retorno de jogadores importantes para o confronto: Lucho Acosta, Renê e Thiago Silva. O trio foi desfalque no empate sem gols com o Palmeiras, no Allianz Parque.

Como chega o São Paulo?

Com Hernán Crespo, o São Paulo vive momento instável na competição - foram duas vitórias, duas derrotas e um empate nas últimas cinco partidas. Mas tem o duelo com o Fluminense como 'jogo-chave' na luta por um espaço na Libertadores. Com 48 pontos, precisa ganhar para se firmar no oitavo lugar na tabela.

Para o embate, o Tricolor Paulista não terá Rafael e Sabino à disposição. A dupla precisará cumprir suspensão automática. Outro que pode ser desfalque é Ferreirinha, com edema na coxa esquerda.

Ficha técnica



Fluminense x São Paulo



Data e hora: 27/11/2025, às 20h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)



FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo. Técnico: Luis Zubeldía.



SÃO PAULO: Young; Ferraresi, Rafael Tolói e Alan Franco; Maik, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio (Luiz Gustavo) e Patryck; Rigoni e Tapia. Técnico: Hernán Crespo.