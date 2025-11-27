Nino em campo com a camisa do Zenit - Divulgação / Zenit

Nino em campo com a camisa do ZenitDivulgação / Zenit

Publicado 27/11/2025 07:30

Rio - Com desejo de deixar o Zenit, o zagueiro Nino, de 28 anos, não deverá mudar de ares sem uma boa compensação financeira. De acordo com o jornalista turco Ekren Konur, o Galatasaray tem interesse no brasileiro, porém, a quantia para contratá-lo seria algo em torno de 15 milhões de euros (cerca de R$ 92,78 milhões).

O brasileiro deseja deixar o clube russo. O Zenit quer liberar vagas de estrangeiro no elenco e também topa ouvir ofertas. Nino tem contrato até junho de 2028. Para tirá-lo do Fluminense, o valor desembolsado em 2024 foi de 5 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões na época).

Nino defendeu o Fluminense de 2019 a 2023. O jogador foi capitão do clube carioca na conquista da Libertadores e peça fundamental na campanha do Tricolor no título inédito.

Além do Tricolor, o defensor poderá receber outras propostas. Nino deixou o Fluminense para realizar o sonho de atuar no futebol europeu.