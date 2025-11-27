Itália venceu o Brasil nos pênaltis na disputa pelo terceiro lugar na Copa do Mundo Sub-17Divulgação/Fifa
Seleção perde para Itália nos pênaltis na disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo Sub-17
Brasil jogou com um a menos desde os 12 minutos do primeiro tempo, mas segurou o empate sem gols
'Sei que está faltando o gol', admite Everaldo, do Fluminense
Atacante do Tricolor não marca desde agosto
Seleção perde para Itália nos pênaltis na disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo Sub-17
Brasil jogou com um a menos desde os 12 minutos do primeiro tempo, mas segurou o empate sem gols
'AeroFla' ganha repercussão pelo mundo: 'Espetáculo raro'
Torcedores do Flamengo fizeram festa no embarque do elenco para a final da Libertadores
Mbappé exalta atuação de Vini Jr na Liga dos Campeões: 'Horrível para um lateral enfrentá-lo'
Francês anotou quatro gols na vitória do Real
Fluminense x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem
Jogo será nesta quinta-feira (27), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã
Pai de Neymar se irritou com vazamento da lesão no menisco do joelho esquerdo
Empresário apoia que o camisa 10 jogue no sacrifício nos últimos três jogos do Brasileirão
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.