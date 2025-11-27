Itália venceu o Brasil nos pênaltis na disputa pelo terceiro lugar na Copa do Mundo Sub-17 - Divulgação/Fifa

Publicado 27/11/2025 12:00 | Atualizado 27/11/2025 12:02

Rio - O Brasil foi valente, mas perdeu para a Itália na disputa pelo terceiro lugar na Copa do Mundo Sub-17. Com um a menos desde os 12 minutos do primeiro tempo, a seleção brasileira segurou o empate sem gols contra os italianos, mas perdeu nos pênaltis por 4 a 2, nesta quinta-feira (27), em Doha, no Catar.

Em oito jogos na Copa do Mundo Sub-17, o Brasil conquistou duas vitórias e seis empates. No mata-mata, eliminou Paraguai na 16avos de final e a França nas oitavas de final nos pênaltis, além de vencer Marrocos por 2 a 1 nas quartas. Porém, na semifinal perdeu para Portugal, também nos pênaltis.

Na disputa do terceiro lugar, o Brasil passou por apuros. No início do jogo, Vitor Fernandes foi expulso aos 12 minutos após receber o segundo cartão amarelo. Com um a mais, a Itália dominou o jogo e pressionou a seleção brasileira, mas parou no goleiro João Pedro.

Na etapa final, o panorama mudou e o jogo ficou truncado. O Brasil chegou a balançar as redes com Felipe Morais, mas o lance foi anulado por impedimento. A Itália tentou pressionar, mas sem muita eficiência. Na reta final, a seleção brasileira conseguiu controlar as ações e levou a disputa para os pênaltis.

Nas penalidades, João Pedro defendeu a cobrança de Andre Luongo, mas Longoni pegou os chutes de Luiz Pacheco e Luiz Eduardo, garantindo a medalha de bronze para a Itália. Dell e Tiago marcaram os gols da seleção brasileira, que perdeu por 4 a 2.