Vini Jr é abraçado por Mbappé - Divulgação/ Real Madrid

Publicado 27/11/2025 11:20 | Atualizado 27/11/2025 11:48

Rio - O atacante Kylian Mbappé fez os quatro gols do Real Madrid na vitória sobre o Olympiacos por 4 a 3, na Grécia, pela Liga dos Campeões, porém, a atuação de Vini Jr na partida foi bastante exaltada por veículos na Espanha. Ao fim do jogo, o artilheiro francês reconheceu a importância do brasileiro.

"Acho horrível um lateral ter que enfrentar o Vini por uma hora e meia", afirmou Mbappé depois do apito final contra os gregos.

O jornal "Marca" afirmou que uma virada do Real Madrid na atual temporada depende de que o brasileiro consiga elevar seu futebol ao nível de outros anos.

"Xabi Alonso busca construir um Real Madrid dominante, capaz de impor um ritmo intenso e constante. E se há um jogador que pode mudar o rumo de uma partida desde o primeiro lance, esse jogador é Vinicius. Ele é o jogador mais próximo de causar disrupção constante no elenco do clube", concluiu o diário.