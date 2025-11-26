Real Madrid venceu com quatro gols de Mbappé - Divulgação / Real Madrid

Publicado 26/11/2025 19:21

Espanha - O Real Madrid sofreu, mas derrotou o Olympiacos, por 4 a 3, nesta quarta-feira, em Atenas, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League, com quatro gols de Mbappé. Com o resultado, o time espanhol chegou aos 12 pontos na quinta colocação, enquanto os gregos permanecem com apenas dois em 33º lugar.

Os 33 mil entusiasmados torcedores gregos presentes não intimidaram o Real Madrid, que quase abriu o placar aos dois minutos com Vini Jr.

O problema do time espanhol, que chegou a ter 65% de posse de bola nos primeiros minutos, foi repetir os problemas defensivos recorrentes desde a temporada passada.

Com isso, o português Chiquinho fez boa jogada e acertou forte chute de pés esquerdo para abrir o placar. O gol 'incendiou' o estádio. O time grego passou a dominar o jogo, enquanto o Real buscou aumentar a intensidade, mas errou passes decisivos.



Mas o talento do Real desequilibrou o jogo. As 23, Vini Jr. lançou de trivela para Mbappé empatar. No minuto seguinte, o astro francês marcou de cabeça, decretando a virada espanhola. E tinha mais. O camisa 10 ampliou aos 29.



A goleada poderia ser decretada ainda aos 32 minutos de jogo, quando Vini Jr., que passou como quis pela marcação de Rodinei, ex-Flamengo, fez um belo gol, mas o lance foi impugnado pela posição irregular de Mbappé no início da jogada.



Nos últimos 15 minutos do primeiro tempo pareceram treino para o Real Madrid, que poderia ter feito pelo menos mais dois gols. O Olympiacos viveu do esforço solitário de Kaabi, que forçou o goleio Lunin a fazer duas velas defesas.



O segundo tempo começou de forma diferente. O Olympiacos deu a impressão de que viria para buscar uma reação e conseguiu o segundo gol logo aos sete minutos com cabeçada de Taremi.



Mas o Real não deu chance. Aos 15, Vini Jr. em mais uma bela jogada fez nova assistência para Mbappé fazer o quarto gol no jogo. Foi a quarta vez que o craque fez quatro ou mais gols na carreira.



A partir daí, o jogo ficou morno. O Real diminuiu o ritmo e passou a tocar a bola em busca do final da partida, mas o Olympiacos não desistiu e Kaabi, de cabeça, fez o terceiro gol grego, aos 36 minutos.



O jogo ficou aberto. O Olympiacos se 'jogou' para o ataque empurrado pela eufórica torcida. Mesmo pressionado, o Real segurou a bola, depois que o técnico Xabi Alonso reforçou o setor defensivo, inclusive ao substituir Vini Jr.