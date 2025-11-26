Estêvão soma cinco gols e uma assistência em 17 jogos pelo Chelsea, sendo oito como titular - Adrian Dennis / AFP

Publicado 26/11/2025 16:11

"Você é apenas um Estêvão piorado", cantaram, após o confronto.

Ao longo dos 90 minutos, o brasileiro protagonizou bonita jogada para se livrar da marcação e fazer um golaço. Após o confronto, em entrevista à 'TNT Sports', ele destacou a fase que vive nos Blues: "É o meu melhor momento. Espero que dure por muito, muito tempo. Sou tratado com muito carinho pela torcida. Eu amo isso, amo dar alegria para os torcedores".

Desde que chegou ao Chelsea, Estêvão tem cinco tentos e uma assistência em 17 jogos, sendo oito como titular. A vitória sobre o Barcelona foi importante para o time inglês, que soma dez pontos e ocupa a quinta posição na tabela do torneio continental.