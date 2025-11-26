Estêvão soma cinco gols e uma assistência em 17 jogos pelo Chelsea, sendo oito como titularAdrian Dennis / AFP
Torcida do Chelsea provoca Yamal após vitória sobre o Barcelona: 'Estêvão piorado'
Brasileiro foi destaque dos Blues no duelo com o time catalão, no Stamford Bridge
Thiago Silva e Lucho Acosta treinam e devem ser titulares do Fluminense contra o São Paulo
Duelo entre tricolores irá acontecer às 20h30 (de Brasília)
Leila Pereira troca elogios com Bap, admite 'turbulência' e reforça desejo de renovar com Abel
A dirigente alviverde comentou a fase instável do time e reiterou o plano de manter técnico no comando até 2027
Artur Jorge celebra aniversário de título da Libertadores do Botafogo com carta aberta
Português atualmente trabalha em equipe do Catar
Musa do Cerro faz ensaio sensual e pergunta para seguidores: 'Qual preferem?'
Veronica Almiron tem mais de 214 mil seguidores
Sensitiva vê possível decisão nos pênaltis e alerta Flamengo na final da Libertadores
'Um deslize e o título vai para o Palmeiras', disse Mística Rodrigues
