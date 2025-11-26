Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras - Cesar Greco / SE Palmeiras

Um dos momentos mais aguardados do CBF Summit Academy nesta quarta-feira, 26, foi o encontro de Leila Pereira e Luiz Eduardo Baptista, o Bap. Os presidentes de Palmeiras e Flamengo estão em pé de guerra desde meados de outubro por causa do processo movido pelo clube carioca contra os times da Libra, mas a troca de farpas de outrora deu espaço para um ambiente amistoso.

Os dois falaram sobre a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. Bap foi bastante assediado pelos presentes, enquanto Leila chegou somente na hora da mesa. Ela cumprimentou dirigentes que estavam na primeira fileira, inclusive o mandatário rubro-negro, que retribuiu a cordialidade e novamente a cumprimentou antes de deixar o local para outro compromisso.



Leila Pereira admitiu que está enfrentando um momento de "turbulência" no Palmeiras. O time foi derrotado pelo Grêmio nesta terça-feira, em Porto Alegre, e viu justamente o Flamengo colocar uma mão na taça do Brasileirão. Apesar do momento de instabilidade do time, ela reforçou a confiança no trabalho e voltou a dizer que quer a renovação do técnico Abel Ferreira.



"Independentemente do resultado (da Libertadores), desejo a continuidade do Abel e do diretor de futebol até dezembro de 2027, quando se encerra o meu mandato", disse.



"Estou sempre pensando no melhor do Palmeiras. A paixão nunca me tira a razão. Então me irrita muito o torcedor querer se mostrar mais do que outro. Demonstro meu amor pelo Palmeiras com meu respeito. Eu luto pelo melhor do Palmeiras e ter os melhores profissionais conosco", destacou.



Em sua fala, Leila afirmou ainda que não é uma "dirigente raiz" e que levou aprendizados de seu trabalho fora do futebol para o Palmeiras.



"Se tem algo que o mercado financeiro me ensinou que levei para o futebol foi não dar ouvidos para o que os outros falam. Eu sou uma pessoa racional, sei quando as coisas não estão indo bem, não sou idiota. Eu nunca perco, ou ganho ou aprendo. Quando aprendo, garanto que não vou errar novamente", disparou.



Leila também demonstrou confiança no título da Libertadores. "Tenho certeza que o torcedor vai fazer uma linda festa. Nossos atletas vão fazer o possível para trazer esse troféu para São Paulo".