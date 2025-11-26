Veronica Almiron é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A musa do Cerro Porteño, Veronica Almiron, fez a alegria dos seus fãs nas redes sociais ao publicar um ensaio vestindo um biquíni azul com detalhe em verde. A beldade ainda questionou os seus seguidores sobre qual seria a imagem que eles mais gostaram.
fotogaleria
Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Veronica Almiron - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro, Veronica Almiron - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Veronica Almiron - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Veronica Almiron - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Veronica Almiron - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Veronica Almiron - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Internet
Musa do Cerro, Veronica Almiron - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é musa do Cerro - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é musa do Cerro - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é musa do Cerro - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é musa do Cerro - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é musa do Cerro - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron publicou foto de biquíni - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é torcedora do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é torcedora do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é torcedora do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é torcedora do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é torcedora do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é torcedora do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é torcedora do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é torcedora do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é torcedora do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é torcedora do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é torcedora do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é torcedora do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Veronica Almiron é torcedora do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
"Preferem quais dessas fotos", disse a beldade que recebeu muitos elogios: "Você é sempre maravilhosa", "Prefiro você comigo", foram alguns dos comentários.
Bastante conhecida em seu país, Veronica Almiron costuma exibir a sua beleza em seu perfil oficial no Instagram (@laveroalmiron) que tem mais de 214 mil seguidores. 