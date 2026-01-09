Wesley faz boa temporada pela Roma - Filippo Monteforte / AFP

Publicado 09/01/2026 08:00

Rio - Um dos destaques da Roma, da Itália, Wesley pode mudar de time na Europa apenas após quatro meses. O Manchester City, da Inglaterra, fez sondagem pelo lateral-direito e avalia apresentar proposta, segundo o "ge".

O interesse do Manchester City em Wesley é antigo. O clube inglês já monitorava o lateral-direito desde os tempos de Flamengo, mas não formalizou proposta e perdeu para a Roma. Porém, a rápida adaptação ao futebol italiano chamou a atenção.

Wesley disputou 21 jogos pela Roma, sendo 19 como titular, e soma três gols. Além do Manchester City, os ingleses Newcastle e Tottenham também tem interesse no lateral-direito e podem entrar na briga direta com os Citizens.

A Roma está ciente do assédio inglês e não estipulou um valor para abrir conversas. Wesley, de 22 anos, foi contratado por 25 milhões de euros (cerca de R$ 158 milhões). Pela Seleção, disputou cinco partidas, sendo duas com Dorival Júnior e três com Carlo Ancelotti.