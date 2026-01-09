Wesley faz boa temporada pela RomaFilippo Monteforte / AFP
Manchester City pode enviar proposta por Wesley, ex-Flamengo
Clube inglês monitora jogador e já fez sondagem
Lateral ou zaga? Marçal revela onde prefere jogar atualmente
Camisa 21 do Botafogo pode atuar nas duas posições
Rio de Janeiro entra no calendário nacional do Circuito Brasileiro de Wakeboard de 2026
Etapa carioca está prevista para ser realizada entre os dias 5 e 7 de junho
Corinthians faz contato por Allan, volante do Flamengo
Jogador também é alvo do São Paulo na janela de transferências
Jornalista renova com a TNT Sports e comemora: 'Continuaremos juntos'
A marca esportiva confirmou a extensão nesta sexta-feira (9)
Vasco toma susto, mas vence o I9 de virada e avança na Copinha
Cruz-Maltino vai enfrentar o Botafogo-SP na próxima fase
Com Bruninho Samudio na lista, seleção brasileira sub-16 é convocada
Grupo fará um período de treinos na Granja Comary, em Teresópolis
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.