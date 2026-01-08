Lançamento do Campeonato Carioca - Divulgação/X @Cariocao

Lançamento do Campeonato CariocaDivulgação/X @Cariocao

Publicado 08/01/2026 23:05

Rio - A cerimônia de abertura do Campeonato Carioca de 2026 aconteceu na noite desta quinta-feira (8), no Jockey Club Brasileiro, na Zona Sul do Rio. O evento trouxe novidades, como uma homenagem especial no nome da taça e também em relação a valores.

O Flamengo receberá R$ 10 milhões fixos. Já Botafogo, Fluminense e Vasco terão direito a R$ 6,6 milhões fixos. Os demais participantes da competição ganharão com R$ 2 milhões fixos.

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) também definiu os valores dos prêmios. O campeão do Estadual receberá R$ 10 milhões, enquanto o vice fica com R$ 5 milhões. Haverá também premiação para classificação nas quartas e semifinais, mas a quantia não foi divulgada.

Outra novidade revelada na cerimônia foi a homenagem ao jornalista Washington Rodrigues, que morreu em maio de 2024. A taça do Estadual receberá o nome de Apolinho.