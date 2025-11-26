Samir Xaud, atual presidente da CBF - Staff Images / CBF

Publicado 26/11/2025 14:54

São Paulo - Presidente da CBF, Samir Xaud analisou as chances de permanência de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira após a Copa do Mundo de 2026. Para o dirigente, o técnico italiano tem tudo para ampliar o contrato e ficar no cargo. O vínculo atual vai justamente até meados do ano que vem.

"Não paramos para sentar e analisar as possibilidades. Eu enxergo com bons olhos essa conversa. Ele já falou em entrevista que depende dos dois lados. Eu sempre acredito na construção de um trabalho. Tem tudo para dar certo", disse o mandatário, durante o 'Summit CBF Academy'.

A entidade já deixou claro o desejo de estender a parceria com o treinador e a tendência é que as tratativas avancem depois da virada do ano, de acordo com a 'ESPN'. A ideia é selar acordo até antes do Mundial e dar ao comandante um ciclo completo de preparação para 2030.

Carlo Ancelotti assumiu a Amarelinha em maio, depois da saída de Dorival Júnior. Ao todo, esteve à frente da Seleção em oito jogos: somou quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.