Lima irá receber a final da Libertadores - Divulgação / Conmebol

Publicado 26/11/2025 22:44

Peru - Palmeiras e Flamengo decidem mais uma final de Libertadores com um clima de rivalidade consideravelmente maior do que há quatro anos, quando também foram rivais em uma decisão continental.

A rivalidade em campo e fora dele, com títulos decididos nos últimos anos, provocações dos presidentes e uma briga entre os torcedores em 2023, é tamanha que se vê um ambiente mais hostil em comparação a 2021, em Montevidéu, quando palmeirenses e flamenguistas se provocaram, mas conviveram em harmonia antes daquela final.

Neste ano, a três dias da decisão, uma briga já foi registrada na capital peruana. Um torcedor do Flamengo acertou um soco em um palmeirense em Miraflores, um dos bairros mais importantes da cidade.

"Eu vi a briga aqui perto. Não entendi por que brigaram", conta Rosa, vendedora peruana de artesanato que oferecia seus chaveiros, lhamas e alpacas de pelúcia aos turistas que passavam pela orla de Miraflores, próximo ao Parque do Amor, uma das mais importantes atrações turísticas de Lima por causa da icônica escultura "El Beso", do artista peruano Víctor Delfín, e da vista para o Oceano Pacífico.



Miraflores, arborizado e boêmio bairro, virou reduto dos torcedores rubro-negros, que lotaram a rua das pizzas, famosa região com bares e restaurantes, para assistir ao jogo contra o Atlético Mineiro. Terminaram felizes com empate que não garantiu o título brasileiro, mas deixou a equipe ainda mais próxima da taça.



A própria delegação do Flamengo está hospedada em um hotel em Miraflores. Os atletas e q comissão técnica chegaram na cidade na noite de quarta-feira.



O Palmeiras escolheu ficar em San Isidro, região conhecida por modernos prédios que abrigam sedes bancos, empresas e embaixadas A delegação está em Lima desde a tarde de quarta.



Embora a maioria dos torcedores estejam convivendo sem problemas em Lima, os palmeirenses, em minoria na cidade, procuram andar juntos quando estão com o uniforme. Essa é a principal recomendação expressa em grupos de WhatsApp de palmeirenses. "Estamos andando mais atentos", disse o torcedor Caio Siqueira, que veio de São Paulo. No grupo, também reforçam para checar uma planilha que informam onde estão os palmeirenses na capital peruana e os pontos de encontro para as festas de apoio ao time



O Larcomar, conhecido shopping em frente a um barranco com vista pro mar, concentrou torcedores dos dois times, que se provocaram de forma sadia. Grupos de paulistas e cariocas fizeram uma disputa de cânticos em frente a restaurantes no turístico boulevard de Miraflores.



São esperados cerca de 60 mil torcedores no Monumental de Lima, que recebe a final única da Libertadores pela segunda vez. Torcedores do Flamengo já esgotaram a carga de ingressos destinada a eles.