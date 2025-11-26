Lima irá receber a final da LibertadoresDivulgação / Conmebol
Miraflores, arborizado e boêmio bairro, virou reduto dos torcedores rubro-negros, que lotaram a rua das pizzas, famosa região com bares e restaurantes, para assistir ao jogo contra o Atlético Mineiro. Terminaram felizes com empate que não garantiu o título brasileiro, mas deixou a equipe ainda mais próxima da taça.
A própria delegação do Flamengo está hospedada em um hotel em Miraflores. Os atletas e q comissão técnica chegaram na cidade na noite de quarta-feira.
O Palmeiras escolheu ficar em San Isidro, região conhecida por modernos prédios que abrigam sedes bancos, empresas e embaixadas A delegação está em Lima desde a tarde de quarta.
Embora a maioria dos torcedores estejam convivendo sem problemas em Lima, os palmeirenses, em minoria na cidade, procuram andar juntos quando estão com o uniforme. Essa é a principal recomendação expressa em grupos de WhatsApp de palmeirenses. "Estamos andando mais atentos", disse o torcedor Caio Siqueira, que veio de São Paulo. No grupo, também reforçam para checar uma planilha que informam onde estão os palmeirenses na capital peruana e os pontos de encontro para as festas de apoio ao time
O Larcomar, conhecido shopping em frente a um barranco com vista pro mar, concentrou torcedores dos dois times, que se provocaram de forma sadia. Grupos de paulistas e cariocas fizeram uma disputa de cânticos em frente a restaurantes no turístico boulevard de Miraflores.
São esperados cerca de 60 mil torcedores no Monumental de Lima, que recebe a final única da Libertadores pela segunda vez. Torcedores do Flamengo já esgotaram a carga de ingressos destinada a eles.
