Carlo Ancelotti em treino da Seleção - Rafael Ribeiro / CBF

Carlo Ancelotti em treino da SeleçãoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 26/11/2025 16:29

O técnico Carlo Ancelotti falou na abertura da segunda edição do Summit Academy, evento da CBF realizado nesta quarta-feira (26), no hotel Renaissance, em São Paulo. O comandante da seleção brasileira fez um balanço dos seus seis meses no cargo e a experiência de trabalhar no País.

"A vida do treinador no Brasil não é simples. É muito complicada, a exigência é muito alta, mas creio que tem de ser assim. O estresse pode ser uma coisa positiva. Eu sei que vou sofrer pressão para ganhar a Copa do Mundo", disse Ancelotti, cada vez mais habituado com a língua portuguesa.



Em seu discurso, Ancelotti voltou a destacar a necessidade de um jogo coletivo de excelência para ser campeão e fez comparações com times históricos.



"O talento só não ganha. O futebol de hoje não é dos anos 2000 ou 1980. Pelé poderia ganhar o Mundial com Tostão e Rivelino. Maradona poderia ganhar o Mundial só, depois Romário e Bebeto ganharam o Mundial porque tinha solidez defensiva atrás. Nosso trabalho é sustentar o talento com o que podemos fazer. Ter seriedade e competência em todas as estruturas, melhorar a preparação física e aspecto mental", afirmou.



"Não se ganha sem talento, mas também quero convocar jogadores que queiram ganhar com a seleção brasileira", destacou o treinador.



Antes de Ancelotti, o presidente da CBF, Samir Xaud, tomou a palavra e exaltou o trabalho do treinador à frente da seleção, assim como a própria gestão.



"Carlo criou um novo ambiente na seleção, pavimentando a luta para o hexacampeonato. Nossa gestão também criou um novo ambiente e mexeu com questões que estavam enraizadas no futebol brasileiro", iniciou.



O evento começou com aproximadamente 40 minutos além do previsto por causa do atraso do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Ele foi o primeiro a discursar e demonstrou apoio à realização do evento da CBF na capital paulista. Nunes desejou "sorte" para Carlo Ancelotti.



"Na Europa não tem a qualidade de jogadores que temos, mas lá eles também não têm as dívidas dos times daqui. Temos uma enorme capacidade de produção e a CBF Academy vai fazer a gente ter uma geração de riqueza enorme. Temos de tudo para ser melhor, mas a gestão faz toda a diferença e a Prefeitura vai dar todo o apoio possível", discursou o prefeito.