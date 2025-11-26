Além da Libertadores, Artur Jorge conduziu o Botafogo ao título brasileiro no ano passado - Renan Areias / Agência O Dia

Além da Libertadores, Artur Jorge conduziu o Botafogo ao título brasileiro no ano passadoRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 26/11/2025 15:27





Leia mais: Artur Jorge recorda conquista da Libertadores pelo Botafogo: ‘Não há história sem coragem’ Rio- Treinador do Botafogo na mágica temporada de 2024, Artur Jorge divulgou uma carta aberta celebrando o aniversário da inédita conquista da Libertadores. No próximo domingo, a vitória sobre o Atlético-MG por 3 a 1 completará um ano. Jogadores, torcedores, funcionários e imprensa foram agradecidos pelo português.





Leia mais: Botafogo lançará documentário em homenagem aos títulos de 2024 O recado do treinador do Al-Rayyan foi com a intenção de ‘representar simbolicamente todos aqueles que contribuíram para a campanha histórica’. Dessa forma, a coletividade do elenco foi fundamental para a conquista.

No mesmo ano, além do título internacional, o português também foi campeão do Campeonato Brasileiro pelo Alvinegro, sendo a maior campanha da história do clube.

A carta na íntegra:



"Querido amigo botafoguense,

Nesta semana em que celebramos um ano de uma conquista tão especial, quero deixar um agradecimento pessoal a quem fez parte desse momento.

A sua presença e apoio foram marcantes ao longo da nossa campanha. Foste parte de uma torcida apaixonada e vibrante, merecedores de toda a nossa entrega e sacrifício.

Receba esta lembrança como símbolo do meu respeito e estenda os votos aos demais torcedores.

Com estima,

Artur Jorge”.