Rio- Treinador do Botafogo na mágica temporada de 2024, Artur Jorge divulgou uma carta aberta celebrando o aniversário da inédita conquista da Libertadores. No próximo domingo, a vitória sobre o Atlético-MG por 3 a 1 completará um ano. Jogadores, torcedores, funcionários e imprensa foram agradecidos pelo português.
O recado do treinador do Al-Rayyan foi com a intenção de ‘representar simbolicamente todos aqueles que contribuíram para a campanha histórica’. Dessa forma, a coletividade do elenco foi fundamental para a conquista.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.