Kadir celebra gol marcado pelo Botafogo sobre o Sport, no Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 25/11/2025 22:33

"Eu já tinha recebido uma ligação do Grêmio, de um scout que trabalha para eles aqui no Panamá. Ele me disse que estavam analisando a documentação do Kadir para que ele pudesse ir para o Grêmio. Kadir iria para o Grêmio", contou, em entrevista ao programa 'El Desmarque', do canal local 'COS'.

Depois, ele explicou que houve uma indicação ao Alvinegro, que fechou negócio. O curioso é que foi justamente contra o Tricolor Gaúcho que Kadir fez sua estreia como titular no profissional. No entanto, não teve destaque e foi substituído por Arthur Cabral ao longo da segunda etapa.



Aos 18 anos, o jovem é um dos protagonistas do sub-20 do Botafogo : soma cinco gols em dez jogos.

Com Kadir à disposição, o Glorioso se prepara para encarar o Corinthians, domingo (30), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já garantido nas preliminares da Libertadores de 2026, o Alvinegro ainda sonha com a vaga direta na fase de grupos. Neste momento, soma 58 pontos e ocupa a quinta posição na tabela.