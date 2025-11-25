Artur Jorge, do Botafogo, levanta a taça da Libertadores - AFP

Publicado 25/11/2025 20:50

Rio - O Botafogo lançará um documentário e homenageará a brilhante campanha de 2024, ano em que conquistou os títulos do Brasileiro e da Libertadores. As cenas iniciais foram divulgadas pelo clube nesta terça-feira (25). A obra, chamada 'Das Cinzas ao Fogo', foi produzida pela 'Botafogo Films' e mostrará bastidores das campanhas. A estreia será na quinta (27), no canal oficial alvinegro, no YouTube.



“Quando me apresentaram o projeto Botafogo Films, logo me apaixonei pelo potencial e proposta de conteúdo. O Botafogo como marca cresce exponencialmente, além de abrir múltiplas oportunidades de mercado e investimento”, afirmou Thairo Arruda, CEO da SAF Alvinegra.