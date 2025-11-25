Rio - O Botafogo lançará um documentário e homenageará a brilhante campanha de 2024, ano em que conquistou os títulos do Brasileiro e da Libertadores. As cenas iniciais foram divulgadas pelo clube nesta terça-feira (25). A obra, chamada 'Das Cinzas ao Fogo', foi produzida pela 'Botafogo Films' e mostrará bastidores das campanhas. A estreia será na quinta (27), no canal oficial alvinegro, no YouTube.
“Quando me apresentaram o projeto Botafogo Films, logo me apaixonei pelo potencial e proposta de conteúdo. O Botafogo como marca cresce exponencialmente, além de abrir múltiplas oportunidades de mercado e investimento”, afirmou Thairo Arruda, CEO da SAF Alvinegra.
‘A Queda Antes da Glória’ é o nome do primeiro capítulo da série, que revisita a temporada de 2023 com registros exclusivos. Naquele ano, o time abriu 14 pontos na liderança do Brasileirão, mas perdeu fôlego na reta final e acabou na quinta posição.
“Com muita paixão e carinho, construímos o documentário 'Das Cinzas ao Fogo'. Uma obra que reúne dramas, euforia, vitória, altos e baixos, e tudo aquilo que marcou essa campanha histórica. Estou muito orgulhoso do trabalho das equipes de Comunicação e Branding em dar essa peça histórica para os torcedores”, disse o diretor de Comunicação & Branding da SAF, Júlio Gracco.
