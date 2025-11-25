Bandeira do Botafogo - Divulgação/Botafogo

Rio - O Botafogo social entrou com uma ação contra a Eagle na 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). O clube quer o ressarcimento de R$ 155,4 milhões, cerca de 10% do valor do passivo declarado pela SAF.

O Glorioso também pede a nomeação de um interventor judicial na Sociedade Anônima do Futebol e a proibição da venda de ativos, o que inclui jogadores.

Além disso, o clube quer que se "proíba a distribuição de dividendos em favor da Eagle até a apresentação de um plano de regularização do passivo da SAF Botafogo, sobretudo diante de tantos indícios – em que as partes se acusam mutuamente - de gestão temerária e irresponsável pela atual administração que, ao fim e ao cabo, tem sido conduzida pelos dois (Eagle e John Textor), direta e indiretamente, e a ausência de bens em seus nomes situados no País, podendo frustrar eventual reparação de danos no futuro".

Após a notícia vir à tona, a SAF Botafogo se manifestou por meio das redes sociais. No comunicado, ela criticou os pedidos apresentados ao Poder Judiciário e também rejeitou "as imputações feitas à sua gestão".

"A SAF Botafogo repudia os pedidos apresentados ao Poder Judiciário, baseados em alegações inverídicas, sem amparo jurídico, sem fundamento no contrato de investimento ou no acordo de acionistas, e marcados por evidente desconhecimento do direito empresarial e das normas de processo civil, cujos limites de atuação na instância recursal não foram observados", diz um trecho do comunicado.



"A SAF Botafogo rejeita as imputações feitas à sua gestão, uma vez que grande parte de nosso trabalho tem sido o de sanar equívocos do passado, ao mesmo tempo em que entregamos conquistas inéditas a um clube com mais de 130 anos de história. Nossa gestão é uma gestão vencedora. Há investimento em profissionais e atletas de excelência. Há compromisso em manter o Botafogo entre os principais clubes do mundo. Transformamos a desesperança de nossos torcedores nas mais altas expectativas de sucesso futuro", prosseguiu a SAF Botafogo.

Em resposta às recentes reportagens acerca das medidas judiciais propostas pelas lideranças do Clube Social, a SAF Botafogo vem a público manifestar o seguinte posicionamento:



1. A SAF informa que cumpre integralmente as obrigações estipuladas no acordo firmado por seus acionistas por ocasião da transferência de ações para a Eagle Football e seu acionista majoritário, John Textor.



2. A SAF reitera seus esforços na renegociação e quitação da dívida histórica bilionária do Botafogo de Futebol e Regatas, reconhecida e homologada pelo Poder Judiciário e pelos credores do clube.



3. A SAF Botafogo é pautada por decisões técnicas, com uma gestão qualificada e profissionais de futebol de alto nível, o que permitiu ao clube conquistar a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro de 2024, alcançar número recorde de participações consecutivas nessa competição continental e elevar o patamar competitivo do Botafogo, que voltou a sonhar com conquistas relevantes. Ao vencer a melhor equipe do mundo e ser indicado entre os cinco melhores clubes do planeta no Ballon d’Or, o Botafogo deixou de ser o outrora grande, porém esquecido. O Botafogo é hoje um clube sobre o qual o mundo fala — o Glorioso e Mais Tradicional do Brasil. Esse feito foi alcançado em apenas três anos de existência da SAF. Superamos, e muito, todas as expectativas do Clube Social e de nossa torcida.



4. A SAF Botafogo repudia os pedidos apresentados ao Poder Judiciário, baseados em alegações inverídicas, sem amparo jurídico, sem fundamento no contrato de investimento ou no acordo de acionistas, e marcados por evidente desconhecimento do direito empresarial e das normas de processo civil, cujos limites de atuação na instância recursal não foram observados.



5. A SAF Botafogo rejeita as imputações feitas à sua gestão, uma vez que grande parte de nosso trabalho tem sido o de sanar equívocos do passado, ao mesmo tempo em que entregamos conquistas inéditas a um clube com mais de 130 anos de história. Nossa gestão é uma gestão vencedora. Há investimento em profissionais e atletas de excelência. Há compromisso em manter o Botafogo entre os principais clubes do mundo. Transformamos a desesperança de nossos torcedores nas mais altas expectativas de sucesso futuro.



6. Atualmente, o foco da SAF Botafogo é concluir com êxito o ano de 2025 e trabalhar por um glorioso 2026, aguardando, em respeito aos seus torcedores, uma rápida e eficiente resolução entre seus acionistas.



7. Cabe destacar que não há qualquer compromisso estabelecido com um clube britânico envolvendo transferência de jogadores do Botafogo, como circularam especulações nas redes sociais. Os benefícios do modelo multiclubes e o interesse de Textor de expandir a rede já são conhecidos, mas qualquer notícia referente ao tema não procede neste momento.



8. A SAF Botafogo permanece sempre aberta ao diálogo com um Clube Social unificado, por entender que este é, certamente, o melhor caminho para resolver conflitos e preservar a imagem institucional da marca Botafogo. Campeonatos se ganham com amor, e esperamos um parceiro, no Clube Social, que compartilhe dessa mesma crença.



SAF BOTAFOGO