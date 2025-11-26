Além da Libertadores, Artur Jorge conduziu o Botafogo ao título brasileiro no ano passadoRenan Areias / Agência O Dia
Artur Jorge recorda conquista da Libertadores pelo Botafogo: ‘Não há história sem coragem’
Técnico garantiu que título continental foi um dos momentos mais marcantes de toda a sua carreira
Betis avalia acionar Botafogo na Fifa por suposta dívida envolvendo Luiz Henrique
Atacante foi contratado pelo Alvinegro em 2024 em operação envolvendo o clube espanhol
Artur Jorge celebra aniversário de título da Libertadores do Botafogo com carta aberta
Português atualmente trabalha em equipe do Catar
Pai de Kadir revela que filho quase foi para o Grêmio antes de reforçar o Botafogo
Garoto ganhou destaque depois de brilhar na vitória alvinegra sobre o Sport, no Nilton Santos
Botafogo lançará documentário em homenagem aos títulos de 2024
Estreia da série será na próxima quinta-feira (27)
Na Justiça contra a Eagle, Botafogo social pede ressarcimento de valor milionário
O clube também quer a nomeação de um interventor judicial na SAF
