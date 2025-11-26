Além da Libertadores, Artur Jorge conduziu o Botafogo ao título brasileiro no ano passadoRenan Areias / Agência O Dia

Quase um ano depois do inédito e histórico título do Botafogo na Libertadores, Artur Jorge relembrou a conquista nas redes sociais. Agora no Al-Rayyan, do Catar, o técnico português reforçou que aquele foi um dos momentos mais emblemáticos de sua carreira.
"Nesta semana, recordo um dos momentos mais marcantes da minha carreira. Uma conquista que pertence a todos aqueles que acreditaram, apoiaram e caminharam juntos naquele percurso tão único. O futebol também é feito de memórias, e esta estará sempre entre as maiores da minha vida. Não há história sem coragem", escreveu o comandante.
O Glorioso ficou com a taça depois de superar o Atlético-MG por 3 a 1, no Monumental de Núñez, na Argentina. Na decisão, Gregore foi expulso logo no primeiro minuto e deixou o time carioca com um a menos durante toda a partida, que lutou para levantar o troféu.
Depois de vencer a Libertadores, Artur Jorge também foi o responsável por conduzir o Botafogo ao título do Campeonato Brasileiro, em dezembro do ano passado. Logo na sequência, em janeiro, deixou o clube rumo ao Al-Rayyan, do Catar.