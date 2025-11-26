Luiz Henrique com a camisa da seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 26/11/2025 21:50

Rio - O Botafogo pode encarar em breve uma ação judicial do Real Betis. De acordo com informações do jornal espanhol "ABC", clube de Sevilha cogita ir à Fifa para cobrar 2 milhões de euros (R$ 12,4 milhões na cotação atual) pela venda do atacante Luiz Henrique para o Zenit, da Rússia.

De acordo com a publicação, a cobrança do valor consta no documento de convocação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas do clube espanhol, marcada para o dia 16 de dezembro. Betis já apresentou uma reclamação formal ao Botafogo, ameaçando ir até a entidade máxima do futebol mundial.

A situação tem a ver com uma uma cláusula na compra de Luiz Henrique junto ao Betis, em caso de venda para a Europa. Para contratar o atacante em 2024, o Botafogo pagou 16 milhões de euros (R$ 85,7 milhões à época) ao Betis mais 2 milhões de euros por metas, que teriam sido cumpridas nesta transferência para o Zenit.

Depois de ter sido protagonista do Botafogo nos títulos da Libertadores e do Brasileiro do ano passado, Luiz Henrique foi vendido para o Zenit, da Rússia, por algo em torno de 33 milhões de euros (R$ 206 milhões na cotação da época).