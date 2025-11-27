Danilo se machucou ainda no primeiro tempo de Botafogo x Grêmio - Vítor Silva / Botafogo

Danilo se machucou ainda no primeiro tempo de Botafogo x GrêmioVítor Silva / Botafogo

Publicado 27/11/2025 20:50

sentiu a coxa esquerda durante a vitória por

Botafogo pode perder mais um jogador para a reta final da temporada, com lesão muscular de Danilo. O volantedurante a vitória por 3 a 2 sobre o Grêmio e passou por exame que confirmou o problema, segundo informação do site 'ge' confirmada pela reportagem.

Com isso, Danilo está fora do jogo de domingo (30) contra o Corinthians, às 16h, na Neo Química Arena. O tempo também é curto para a recuperação para ele estar em campo na quinta-feira (4), contra o Cruzeiro, no Mineirão, assim como contra o Fortaleza, no dia 7, no Nilton Santos. Nesses dois casos, entretanto, dependerá da gravidade da lesão e da evolução do tratamento, mas é difícil.

Não é a primeira vez que o volante se lesiona na coxa esquerda na temporada. Em 17 de setembro, o jogador se machucou e também desfalcou o Botafogo por sete jogos por causa de uma lesão no local.

Danilo chegou ao Glorioso em julho deste ano, contratado por cerca de R$ 153 milhões junto ao Nottingham Forest. Na atual temporada, o jogador, que assinou contrato até 2029, participou de 17 jogos, sendo 14 como titular, com um gol e três assistências.

Sem o jogador titular, a tendência é que Newton volte a começar jogando.