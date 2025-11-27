Danilo se machucou ainda no primeiro tempo de Botafogo x GrêmioVítor Silva / Botafogo
Danilo tem lesão confirmada e pode não jogar mais pelo Botafogo em 2025
Problema na coxa esquerda é o segundo desde setembro
Justiça impede SAF do Botafogo de vender jogadores sem autorização do clube
Planejamento para 2026 depende da negociação de nomes do elenco para fazer caixa
CEO do Botafogo brinca sobre clube francês: 'Não emprestem dinheiro ao Lyon'
Thairo Arruda detalha a relação financeira entre as partes
STJD marca julgamento de dirigentes do Botafogo após confusão em clássico com o Vasco
Léo Coelho e Joel Carli podem ser punidos na segunda-feira (1º) por invasão à área da arbitragem; entenda
Meia do Botafogo pode migrar para clube inglês a pedido de John Textor
Jordan Barrera, de 19 anos, pode deixar o clube no começo de 2026
Botafogo avalia a contratação de zagueiro de clube italiano, diz jornal chileno
Jogador, de 31 anos, atua no futebol europeu desde 2017
