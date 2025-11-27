Jordan Barrera em treino do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Rio - O meia Jordan Barrera, de 19 anos, que defendeu a Colômbia no Mundial Sub-20 pode trocar o Botafogo pelo Derby County no começo do ano que vem. De acordo com o jornalista britânico Alan Nixon, a iniciativa faz parte dos planos do norte-americano em relação a compra do clube da Segundona da Inglaterra.
Essas duas negociações podem acontecer caso ele conclua a tempo a compra do Derby County. John Textor estaria em conversas para adquirir o clube inglês por cerca de 60 milhões de libras (cerca de R$ 424 milhões).
Na disputa do Mundial Sub-20, Barrera foi peça importante na campanha da seleção colombiana, que acabou sendo semifinalista da competição. Ele sofreu uma lesão na coxa esquerda e voltou recentemente ao Botafogo.
No total, o jovem atuou em apenas três partidas pelo Botafogo. Sua principal atuação foi contra o Sport, quando entrou no segundo tempo e ajudou o Alvinegro a conseguir a virada sobre o clube pernambucano, no Nilton Santos.
 