Jordan Barrera em treino do BotafogoVítor Silva/Botafogo
Meia do Botafogo pode migrar para clube inglês a pedido de John Textor
Jordan Barrera, de 19 anos, pode deixar o clube no começo de 2026
Botafogo avalia a contratação de zagueiro de clube italiano, diz jornal chileno
Jogador, de 31 anos, atua no futebol europeu desde 2017
Betis avalia acionar Botafogo na Fifa por suposta dívida envolvendo Luiz Henrique
Atacante foi contratado pelo Alvinegro em 2024 em operação envolvendo o clube espanhol
Artur Jorge celebra aniversário de título da Libertadores do Botafogo com carta aberta
Português atualmente trabalha em equipe do Catar
Artur Jorge recorda conquista da Libertadores pelo Botafogo: ‘Não há história sem coragem’
Técnico garantiu que título continental foi um dos momentos mais marcantes de toda a sua carreira
Pai de Kadir revela que filho quase foi para o Grêmio antes de reforçar o Botafogo
Garoto ganhou destaque depois de brilhar na vitória alvinegra sobre o Sport, no Nilton Santos
