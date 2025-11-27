Guillermo Maripán em ação pelo Torino - Divulgação / Torino

Guillermo Maripán em ação pelo TorinoDivulgação / Torino

Publicado 27/11/2025 08:30

Rio - A temporada ainda não acabou, mas o Botafogo já está avaliando possíveis reforços para o ano que vem. De acordo com informações da edição chilena do jornal "AS", o zagueiro Guillermo Maripán, que atua pelo Torino, da Itália, está sendo avaliado pelo clube carioca.

A negociação é considerada difícil para o Botafogo. O chileno tem contrato com o Torino até junho de 2026 e possui negociações avançadas para renovar. Na atual temporada, ele tem tem 11 jogos e um gol pelo clube italiano e duas partidas pela seleção chilena.

Na mira do Botafogo para a próxima temporada, Guillermo Maripán, de 31 anos, atua pelo lado direito, posição considerada prioritária para o clube carioca neste momento. Além disso, o Alvinegro também deseja a contratação de um lateral-esquerdo, um volante e um meia.

Revelado pela Universidad Católica, do Chile, o defensor atuou pelo clube até 2017. Depois disso, Maripán migrou para o futebol europeu quando defendeu o Alavés, da Espanha. Antes de chegar ao Torino, o chileno passou pelo Monaco.