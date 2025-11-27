Joel Carli assumirá cargo de Coordenador de Futebol do Botafogo - Divulgação/Botafogo

Joel Carli assumirá cargo de Coordenador de Futebol do BotafogoDivulgação/Botafogo

Publicado 27/11/2025 15:24

Os dois foram denunciados com base no Art. 258-B do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O artigo é destinado para casos de invasão no espaço direcionado à equipe de arbitragem e prevê suspensão de um a três jogos para jogadores e comissão técnica. Para demais pessoas do clube, é de 15 a 180 dias.Na súmula, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima (Fifa/PE) relatou que os funcionários do Glorioso derrubaram uma grade no intervalo. Inclusive, policiais militares do Bepe (Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios) foram acionados para conter a situação."Informo que, no intervalo da partida, enquanto a equipe de arbitragem se deslocava pela zona mista que dá acesso ao vestiário da arbitragem, o Sr. Leonardo Coelho de Oliveira, diretor de coordenação de futebol da SAF Botafogo, e o sr. Mauro Joel Carli, auxiliar técnico da SAF Botafogo, avançaram de maneira ríspida em direção à equipe de arbitragem, derrubando a grade de contenção para reclamar das decisões tomadas durante o jogo. A ação foi prontamente contida pelo Bepe. Ressalto ainda que ambos não constavam no boletim oficial da equipe SAF Botafogo", escreveu o juiz.Em campo, o Botafogo empatou em 1 a 1 com o Vasco e foi eliminado nos pênaltis, no Nilton Santos. O Cruz-Maltino, agora, terá o Fluminense pela frente nas semifinais da Copa do Brasil, em dezembro.