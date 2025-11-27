Joel Carli assumirá cargo de Coordenador de Futebol do BotafogoDivulgação/Botafogo
Na súmula, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima (Fifa/PE) relatou que os funcionários do Glorioso derrubaram uma grade no intervalo. Inclusive, policiais militares do Bepe (Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios) foram acionados para conter a situação.
"Informo que, no intervalo da partida, enquanto a equipe de arbitragem se deslocava pela zona mista que dá acesso ao vestiário da arbitragem, o Sr. Leonardo Coelho de Oliveira, diretor de coordenação de futebol da SAF Botafogo, e o sr. Mauro Joel Carli, auxiliar técnico da SAF Botafogo, avançaram de maneira ríspida em direção à equipe de arbitragem, derrubando a grade de contenção para reclamar das decisões tomadas durante o jogo. A ação foi prontamente contida pelo Bepe. Ressalto ainda que ambos não constavam no boletim oficial da equipe SAF Botafogo", escreveu o juiz.
Em campo, o Botafogo empatou em 1 a 1 com o Vasco e foi eliminado nos pênaltis, no Nilton Santos. O Cruz-Maltino, agora, terá o Fluminense pela frente nas semifinais da Copa do Brasil, em dezembro.
