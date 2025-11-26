SAF do Botafogo, de John Textor, conseguiu boas vendas de jogadores nos últimos anosVítor Silva / Botafogo
Estudo aponta clubes que mais lucraram com transferências e Botafogo é um deles
Por outro lado, Flamengo aparece como brasileiro com saldo negativo em negociações
Os maiores lucros no futebol brasileiro
Como o estudo foi feito
Os maiores lucros do futebol mundial
Emprestado pelo Vasco, Maxime Dominguez não permanecerá em clube da MLS
Toronto FC não irá exercer a opção de compra do meia suíço
Vasco aposta em sequência de jogos em São Januário para se reerguer na reta final
Cruz-Maltino perdeu os últimos cinco jogos e tenta encerrar jejum na próxima sexta-feira (28)
Mano Menezes faz gesto obsceno a torcedor e explica motivo
Técnico do Grêmio teve a reação após receber muitas críticas em jogo contra o Palmeiras
Rossi vê lado positivo em Flamengo não ser campeão brasileiro antes da Libertadores
Rubro-Negro deixa escapar título antecipado com empate em Minas, com o Atlético-MG
Zubeldía reencontra São Paulo e defende invencibilidade com Fluminense no Maracanã
Tricolor venceu os sete jogos disputados com mando de campo sob o comando do treinador argentino
