Publicado 26/11/2025 11:19

Glorioso figura na 45ª posição, com um saldo positivo de 49 milhões de euros entre vendas e compras, e só fica atrás no futebol brasileiro do Athletico-PR.

Botafogo figura na lista de clubes que mais lucraram com transferências entre 2021 e 2025, segundo estudo do Observatório do Futebol CIES.

O Furacão ocupa a 27ª colocação, ao lucrar 76 milhões de euros no período. Já o líder da lista não é nenhum time badalado, mas o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, com 286 milhões de euros.



Os maiores lucros no futebol brasileiro



Além de Botafogo e Athletico-PR, outros clubes que merecem destaque com saldo positivo nas negociações são Internacional (29 milhões de euros), Palmeiras (17 milhões de euros) e Cuiabá (16 milhões de euros).



Por outro lado, o Flamengo é o único dos 21 brasileiros na lista que aparece com um grande saldo negativo, de 18 milhões de euros. Isso se deve aos altos gastos com a compra de jogadores nos últimos anos, superior ao que arrecadou com vendas.

Além do Rubro-Negro, só o Coritiba (-1 milhão de euros) e Grêmio (0) não aparecem com lucro.



Como o estudo foi feito



O Observatório do Futebol incluiu clubes que conseguiram mais de 10 milhões de euros com transferências e receitas desde 2021. A conta ainda inclui revendas e bonificações. Além disso, as negociações só levaram em conta jogadores profissionais e definitivas.



Os maiores lucros do futebol mundial



Eintracht Frankfurt (ALE) - 286 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão)



Brighton (ING) - 221 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão)



Stuttgart (ALE) - 178 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão)



Atalanta (ITA) - 150 milhões de euros (R$ 930 milhões)



Benfica (POR) - 147 milhões de euros (R$ 911 milhões)



RC Lens (FRA) - 134 milhões de euros (R$ 830 milhões)



Udinese (ITA) - 128 milhões de euros (R$ 793 milhões)



Union Saint-Gilloise (BEL) - 113 milhões de euros (R$ 700 milhões)



Lecce (ITA) - 113 milhões de euros (R$ 700 milhões)



Lille (FRA) - 112 milhões de euros (R$ 694 milhões)