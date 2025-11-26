Mano Menezes faz gesto obsceno a torcedor após gol do Grêmio contra o Palmeiras - Reprodução de TV / Premiere

Publicado 26/11/2025 10:02

O Grêmio venceu o Palmeiras por 3 a 2, resultado que livrou os gaúchos do rebaixamento e praticamente garantiu o título brasileiro para o Flamengo. Mas o resultado ficou em segundo plano diante de um gesto obsceno de Mano Menezes em direção a um torcedor, momento flagrado pela transmissão de TV.



O técnico do Grêmio confirmou que mostrou o dedo do meio apenas para uma pessoa, logo depois do primeiro gol do time, de Amuzu, que igualou o placar ainda no primeiro tempo.



“Não fiz em direção aos torcedores. Vou explicar. Não foi para a torcida. Foi para um torcedor. Eu acho que também está na hora de parar de ofender, de achar que tem direito de ofender todo mundo”, afirmou.



Mano reclamou de torcedores que perdem o tom nas reclamações e passam das críticas aos xingamentos.



"Reclamar do treinador, às vezes do jogador, faz parte. Estamos acostumados. Mas a pessoa não tem o direito de ficar ofendendo como tem gente que acha que tem. Estádio não é uma terra de ninguém. Nós também somos profissionais e merecemos respeito, então é assim que funciona", desabafou.