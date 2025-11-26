Arsenal superou o Bayern em Londres - Divulgação / Arsenal

Inglaterra - A disputa pela liderança da Champions League foi vencida pelo Arsenal. Em embate entre os dois melhores times da Europa no momento, a equipe inglesa venceu o Bayern de Munique por 3 a 1, no Emirates Stadium, em Londres, pela quinta rodada do torneio.

Agora, o time comandado por Mikel Arteta está isolado na liderança, com 15 pontos, e é o único com 100% de aproveitamento Os bávaros conhecem a primeira derrota e caem para o quarto lugar, com 12 pontos.

O primeiro tempo foi de uma disputa acirrada no meio de campo, com poucas oportunidades de gol para ambos os lados, mas a rede balançou. Timber aproveitou escanteio para abrir o placar, de cabeça, para o Arsenal. Antes do intervalo, Lennart Karl, de apenas 17 anos, deixou tudo igual novamente, ao aproveitar ótimo lançamento efetuado por Kimmich.

Em um segundo tempo mais movimentado e de mais chances criadas, o Arsenal se impôs e incomodou bastante a defesa alemã. Madueke devolveu a vantagem no placar ao time inglês, após cruzamento de Calafiori, e Gabriel Martinelli fez o terceiro. Em contra-ataque, o brasileiro deu uma meia-lua no goleiro Neuer, que estava quase no meio de campo, e correu em direção ao gol livre para marcar.