Craque Neto também citou a pontuação do Rubro-Negro na tabela

Leia mais: Leila Pereira troca elogios com Bap Rio- Nesta quarta-feira (26), o apresentador da Band, Neto, afirmou que a lesão de Neymar no joelho esquerdo é mais séria do que parece. Em participação no "Donos da Bola", o ídolo do Corinthians afirmou que o atacante, de 33 anos, pode ficar ainda mais tempo sem atuar.

"Não posso afirmar mas o que eu fiquei sabendo é que ele rompeu (o ligamento) de novo. A informação que eu vou dar agora vai ser pior ainda: não é menisco. O grande problema é que Neymar já vinha jogando com joelho machucado. É a informação que eu tenho. E me parece que é a mesma contusão da cirurgia e é grave, infelizmente", disse.



As notícias davam que a chance do jogador retornar eram de três semanas, por conta de uma lesão somente no menisco. O ex-jogador também afirmou que antes do duelo contra o Mirassol, o atacante já estava sentindo dores.



"Quero dizer o quanto Neymar foi macho , o quanto foi profissional jogando com dores. Com esforço, dedicação e profissionalismo, ele conseguiu jogar, só que aí não aguentou. Quando foi treinar, sentiu o incômodo e foi fazer os exames”, disse Neto.



O apresentador comparou a situação de Neymar a sua própria experiência, quando encerrou a carreira aos 29 anos por motivos físicos. Sem sugerir aposentadoria, ele aproveitou para orientar o jogador.

“Fico triste de você, infelizmente, ter machucado de novo. Depois do Pelé, você é o maior jogador do Santos. E, no mundo, está entre um deles… Você tem 33 anos, pra mim, não é o fim da sua carreira. Não precisa parar, mas precisa saber como jogar”, finalizou.