Pep Guardiola no jogo entre Newcastle e Manchester CityOli Scarff / AFP

Publicado 26/11/2025 19:50

O Manchester City na última terça-feira (25) perdeu por 2 a 0 para o Bayer Leverkusen em partida válida pela 5ª rodada da Champions League. A decisão de Pep Guardiola de poupar diversos titulares repercutiu de forma negativa na imprensa inglesa, que direcionou fortes críticas ao treinador espanhol.

O treinador de 54 anos decidiu poupar nomes como Haaland, Foden e Bernardo Silva, e o Daily Mail ressaltou que essa escolha foge completamente ao padrão do técnico: "Pep Guardiola não faz 10 alterações. Nunca, jamais. Certamente não na Liga dos Campeões. Mesmo no antigo formato europeu, quando já haviam garantido a liderança do grupo com folga, o City jogava com o time titular completo. Virou piada interna".

Já o portal ‘The Mirror’ afirmou que o treinador “trocou sentimentos de vergonha e constrangimento pela humilhação absoluta no Etihad”. Além disso, completou que Guardiola é o único culpado na derrota contra o clube alemão:

"Guardiola só tinha a si mesmo para culpar. Tendo tomado a decisão bizarra de escalar um time reserva, foi recompensado com uma atuação de segunda categoria. Gols de Alejandro Grimaldo e Patrik Schick, um em cada tempo, foram mais do que suficientes para dar ao Bayer Leverkusen uma vitória surpreendente, porém merecida".

Atualmente, o City ocupa a nona posição na fase de grupos da Champions League, com 10 pontos, fora da classificação direta para as oitavas de final. Já Na Premier League, o time está em terceiro com 22 pontos. Mesmo na briga por todos os títulos da temporada, as oscilações recentes da equipe colocam o trabalho do treinador espanhol em xeque.