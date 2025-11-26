Pep Guardiola no jogo entre Newcastle e Manchester CityOli Scarff / AFP
Imprensa inglesa critica Guardiola após derrota do Manchester City para o Leverkusen
Jornais apontam escalação de reservas como principal motivo do revés por 2 a 0 no Etihad
Mbappé faz quatro na vitória do Real sobre o Olympiacos na Liga dos Campeões
Clube espanhol chegou aos 12 pontos na quinta colocação
Jorginho conta que 'perdeu camiseta' depois de 'invasão' a ônibus: 'O mínimo por vocês'
Flamengo enfrenta o Palmeiras na final da Libertadores
Presidente da CBF condena discurso de Abel sobre arbitragem: 'Quando favorece, ninguém fala'
Samir Xaud diz que discursos como o do treinador português são naturais, mas critica seletividade nas reclamações
'AeroFla' delas! Torcedoras marcam presença em evento do Galeão e mostram confiança em título
Flamengo irá decidir a Libertadores neste sábado em Lima
Neto afirma que lesão de Neymar pode ser mais séria: 'Mesma da cirurgia'
Atacante, de 33 anos, não deverá mais jogar em 2025
