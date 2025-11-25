Estêvão soma quatro gols e uma assistência em 16 jogos - sete como titular - pelo Chelsea - Glyn Kirk / AFP

Publicado 25/11/2025 19:47

Rio- O Chelsea não deu chances ao Barcelona e conquistou mais uma vitória nesta terça-feira, em Stamford Bridge, pela quinta rodada da fase de liga da Champions. Estêvão foi o principal destaque do time londrino e marcou um belo gol no segundo tempo, que ajudou a construir o placar de 3 a 0.

O resultado positivo em Londres coloca o Chelsea na cola dos líderes, com 10 pontos em cinco partidas. Já o Barcelona fica estacionado com sete pontos e pode terminar a rodada na segunda metade da tabela de classificação.

O próximo compromisso do Chelsea pela Champions está agendado para o dia 9 de dezembro, às 17h, em Bérgamo, contra a italiana Atalanta. No mesmo dia e horário, o Barcelona recebe o alemão Eintracht Frankfurt.



Melhor no jogo, o Chelsea acumulou boas jogadas. Teve um gol de Enzo Fernández anulado por impedimento até finalmente balançar a rede com uma ajudinha catalã. Após cobrança de escanteio de Estevâo, Cucurella recebeu passe na lateral direita da área e tocou para o miolo. Pedro Neto desviou de letra, Ferran Torres tentou cortar, mas Koundé se atrapalhou e marcou contra, aos 27



No fim do primeiro tempo, o Barcelona teve mais uma má notícia. Ronald Araújo cometeu uma falta dura em Cucurella e acabou expulso. Com superioridade numérica, o Chelsea ganhou ânimo para a etapa complementar.



Ainda mais dominante, o Chelsea empilhou lances claros de gol. Andrey Santos, que entrou no segundo tempo, conseguiu marcar, mas novamente a arbitragem anulou o lance por impedimento de Garnacho na origem do lance.



Aos 10, Estêvão mostrou novamente o porquê de estar encantando a torcida do Chelsea. Após falha na saída de bola catalã, ele armou o lance pela direita, driblou o marcador e chutou cruzado, no alto, do bico da grande área para estufar a rede do Barcelona



Aos 28, a arbitragem estava pronta para anular mais um do Chelsea. Enzo Fernández recebeu pela esquerda e parecia em posição irregular, tocou para o meio e Delap livre anotou o terceiro. O VAR checou o lance e orientou a revogação da marcação em campo e a confirmação do gol inglês.