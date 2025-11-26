Facundo Torres abriu o placar para o Palmeiras na Arena do Grêmio - WILLIAN ABI/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 26/11/2025 00:00

O Palmeiras não conseguiu aproveitar o tropeço do Flamengo e perdeu para o Grêmio por 3 a 2, ontem, em Porto Alegre, pelo Brasileirão. Amuzu, Carlos Vinícius e Willian, os últimos dois de pênalti, marcaram para o Tricolor gaúcho. Facundo Torres e Benedetti fizeram para o Verdão, que chegou a cinco jogos sem vencer.

Desfalcado de 11 jogadores que sequer viajaram a Porto Alegre, o Palmeiras começou melhor e abriu o placar aos 23 minutos, com Facundo Torres. O Grêmio, por sua vez, tinha dificuldade, mas conseguiu empatar aos 47 minutos. Amuzu aproveitou cobrança de lateral e deixou tudo igual.

No segundo tempo, o Tricolor gaúcho foi melhor e virou o jogo. Aos 16 minutos, Carlos Vinícius cobrou pênalti e fez 2 a 1. Depois, aos 39, Willian, também da marca da cal, ampliou — Giay foi expulso no lance do pênalti. Nos acréscimos, Benedetti descontou.