Facundo Torres abriu o placar para o Palmeiras na Arena do GrêmioWILLIAN ABI/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Verdão faz a 'quina' e se complica
Alviverde perde para o Grêmio por 3 a 2, de virada, e chega a cinco jogos sem vencer
Bruno Henrique valoriza empate do Flamengo e ressalta foco na Libertadores
Depois de vencer o Atlético-MG e dar mais um passo rumo ao título brasileiro, o Rubro-Negro terá pela frente a decisão do torneio continental, no sábado (29)
Flamengo busca empate com o Atlético-MG no fim, mas vê título adiado no Brasileiro
Rubro-Negro ficaria com a taça antecipadamente em caso de vitória, já que o Palmeiras foi superado pelo Grêmio, em Porto Alegre
'É preciso saber conviver com as críticas', reconhece Xabi Alonso
Técnico do Real Madrid analisou o momento conturbado que vive no clube
Pai de Kadir revela que filho quase foi para o Grêmio antes de reforçar o Botafogo
Garoto ganhou destaque depois de brilhar na vitória alvinegra sobre o Sport, no Nilton Santos
Destaque, Estêvão celebra 'noite perfeita' na Liga dos Campeões
Brasileiro comandou a vitória dos Blues sobre o Barcelona, no Stamford Bridge
