Estêvão comemora mais um gol marcado pelo Chelsea - Adrian Dennis / AFP

Estêvão comemora mais um gol marcado pelo ChelseaAdrian Dennis / AFP

Publicado 25/11/2025 21:51

"Não tenho como descrever em uma palavra só, estou muito feliz por essa noite perfeita, com a vitória e o gol. Eu só tenho que agradecer a Deus", declarou o jogador, em entrevista à 'TNT Sports'.

No lance em que balançou a rede, o jovem de 18 anos fez bonita jogada para se livrar da marcação: "Foi muito rápido. Recebi a bola, cortei para o meio, ela ficou embolada e eu tive tempo de levar para direita e fazer o gol".

Desde que chegou ao Chelsea, Estêvão soma cinco tentos e uma assistência em 17 jogos, sendo oito como titular. "É o meu melhor momento. Espero que dure por muito, muito tempo. Sou tratado com muito carinho pela torcida. Eu amo isso, amo dar alegria para os torcedores", disse o brasileiro.