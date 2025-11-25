Desde que retornou ao Santos, Neymar soma sete gols e três assistências em 25 jogos - Reinaldo Campos / Santos FC

Publicado 25/11/2025 19:19

Com lesão no menisco do joelho esquerdo, Neymar não deve mais jogar pelo Santos nesta temporada. O camisa 10 tende a perder as últimas três rodadas do Campeonato Brasileiro para tratar o problema. As informações são do site 'ge'.



Ele já havia sentido um incômodo no empate em 1 a 1 com o Mirassol, dia 19 de novembro, na Vila Belmiro. Por isso, inclusive, foi preservado do duelo direto com o Internacional na luta contra a zona de rebaixamento, no Beira-Rio, na última segunda-feira (24).

Desde que retornou ao Santos, Neymar soma sete gols e três assistências em 25 jogos, sendo 20 como titular. No período, porém, sofreu com três lesões musculares: duas na coxa esquerda e uma na direita.

Situação do Santos no Brasileiro

Neste momento, o Santos ocupa a 17ª posição na tabela e soma 38 pontos - um de desvantagem para o Vitória, primeira equipe fora da zona da degola. O 15º colocado é o Internacional, com 41. Os últimos jogos do Peixe serão contra Sport, Juventude e Cruzeiro.