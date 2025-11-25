Sob o comando de Xabi Alonso, o Real Madrid encara o Olympiacos (GRE) nesta quarta-feira (26), pela Liga dos Campeões - Javier Soriano / AFP

Publicado 25/11/2025 23:05

Após dois empates no Campeonato Espanhol e uma derrota para o Liverpool na Liga dos Campeões, o técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, enfatizou nesta terça-feira (25) as "exigências" de seu cargo e a necessidade de "conviver" com as críticas.

Antes da partida de quarta-feira contra o Olympiacos, pela Champions, surgiram os primeiros rumores sobre a gestão do treinador espanhol, que fez 44 anos nesta terça.

"É exigente, mas certamente não sou o primeiro treinador a lidar com essas situações", reconheceu Alonso sobre seu papel como técnico do Real Madrid.

"Essas não são situações novas. É preciso saber conviver com elas. Temos os padrões necessários e a autocrítica. Não estamos felizes com a situação em que nos encontramos", acrescentou, mencionando que outros treinadores, como o chileno Manuel Pellegrini, o português José Mourinho e o italiano Carlo Ancelotti, que o treinou durante sua passagem como jogador do Real Madrid, também enfrentaram momentos e críticas semelhantes.

Líder do Espanhol com um ponto de vantagem sobre o Barcelona e dentro do Top 8 da Liga dos Campeões, que garante vaga direta para as oitavas de final, o Real Madrid, apesar da recente queda de rendimento, permanece bem posicionado na briga por títulos.

"Precisamos de um bom jogo depois dessas últimas partidas, para voltarmos a sentir o gosto da vitória. Para isso, temos que jogar bem, temos que estar concentrados e temos que saber que esta é uma partida importante", disse ele sobre o confronto contra o clube grego, comandado pelo também basco José Luis Mendilibar.

Em uma coletiva de imprensa em que as perguntas se concentraram nos supostos problemas no vestiário e em sua posição questionada, Alonso insistiu em estar ciente da pressão que existe em torno do seu cargo.

"Está se mostrando o que eu esperava, um trabalho muito exigente, com bons momentos, com momentos em que você precisa de concentração, de conexão. Momentos em que você precisa mostrar uma reação. Acho que este é um deles, mas estou gostando de tudo o que isso implica", declarou o treinador, que também falou sobre seu elenco.

Administrar o vestiário é "tão importante quanto a filosofia futebolística, o trabalho tático e o treino físico. Gerir as personalidades, garantir que os jogadores se sintam bem, é um processo com diferentes fases que é preciso saber conduzir corretamente. Em qualquer equipe, e no Real Madrid, claro, é fundamental".