Rafael Guanaes em jogo do Mirassol no Brasileirão - Foto: Pedro Zacchi

Publicado 25/11/2025 20:29 | Atualizado 25/11/2025 20:32

São Paulo - O Mirassol, time sensação da temporada, renovou nesta terça-feira (26) com o técnico Rafael Guanaes, que comandará o elenco em 2026. O contrato será válido até o fim do ano que vem. As negociações pela renovação começaram há algumas semanas, após a possibilidade iminente de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. A informação foi divulgada pelo 'ge'.

As metas do clube paulista no início da temporada eram apenas permanecer na Série A para o próximo ano. No entanto, no meio do returno, o time já havia alcançado os 45 pontos, livrou-se do rebaixamento e passou a brigar diretamente pelo G4. Após a vitória contra o Ceará por 3 a 0, na última segunda-feira (24), o Mirassol ficou com 99% de chance de conquistar uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

É a primeira oportunidade da equipe e do treinador em disputar a elite do Campeonato Brasileiro. Guanaes estava sem clube após sua saída do Atlético-GO e assinou com o Mirassol em março, após a demissão de Eduardo Barroca. O técnico também acumula passagens por Operário, Tombense e Novorizontino.

Na atual temporada, o Mirassol ocupa a quarta colocação, com 63 pontos. No retrospecto geral do Campeonato Brasileiro, a equipe soma 17 vitórias, 12 empates e cinco derrotas. Além disso, o clube paulista está igualado ao Flamengo e ainda não perdeu em casa, sendo o quarto melhor mandante da competição.