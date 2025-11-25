Rafael Guanaes em jogo do Mirassol no BrasileirãoFoto: Pedro Zacchi
Após sucesso, Mirassol renova com Rafael Guanaes para a temporada 2026
Treinador amplia contrato em meio à campanha histórica e chance quase certa de vaga direta na Libertadores
Estêvão brilha, Chelsea dá nó no Barcelona e se aproxima de líderes na Champions League
Brasileiro foi o grande destaque da vitória dos Blues
Bayer Leverkusen surpreende e derrota o Manchester City na Liga dos Campeões
Time de Pep Guardiola foi superado em casa e perdeu chance de assumir a liderança momentânea na tabela
Com lesão no joelho, Neymar não deve mais jogar nesta temporada
Camisa 10 provavelmente perderá as últimas rodadas do Brasileirão para tratar o problema
Seleção brasileira de futebol feminino é bem vista por 73% da população, aponta pesquisa da CBF
Engajamento do público dispara em 2024
Futebol argentino rende homenagem a Maradona cinco anos depois de sua morte
O ex-jogador morreu no dia 25 de novembro de 2020
