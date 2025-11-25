Brasil ganhou quatro posições e entrou para o top 5 do ranking da Fifa no futebol feminino - Rebeca Reis/CBF

Publicado 25/11/2025 19:17

Rio- São Paulo, 25 (AE) - Uma nova pesquisa da Nexus, em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), indica que 73% da população brasileira avalia positivamente o desempenho da seleção brasileira de futebol feminino.

O olhar positivo sobre o time se deve, em grande parte, à conquista da medalha de prata na Olimpíada de Paris, em 2024. Segundo o estudo, 54% dos brasileiros sentem orgulho da equipe e 21% dos cidadãos afirma acompanhar um jogo da modalidade a cada 15 dias.

"O futebol feminino é uma modalidade que cresceu bastante nos últimos anos, tem despertado cada vez mais interesse das pessoas, especialmente depois da medalha de prata na Olimpíada do ano passado, mas que também tem sido perene, permanente. Nossa missão é seguir engajando e mantendo a modalidade em alta, para que mais mulheres pratiquem e a qualidade seja elevada e novas conquistas venham", declarou o presidente da CBF, Samir Xaud, em nota.



Ainda de acordo com o levantamento, quase 60% dos entrevistados acredita que os jogos da seleção são a principal "porta de entrada" para que os torcedores acompanhem o esporte. Outras transmissões como as partidas de clubes femininos no Brasil, os Jogos Olímpicos, o Pan Americano e os confrontos de clubes internacionais também foram mencionadas pelos torcedores.



Os novos dados reafirmam como o futebol feminino está se tornando mais uma potência do esporte. Na última temporada do Brasileirão, grandes clubes como Palmeiras, Corinthians e Ferroviária bateram recorde de público em partidas realizadas nos estádios principais. Ainda sim, essa parcela da modalidade continua a sofrer com descasos, como os casos de denúncia contra o Flamengo e o Avaí Kindermann.