Troféu da Copa do Mundo - Yasuyoshi Chiba / AFP

Publicado 25/11/2025 15:23 | Atualizado 25/11/2025 16:20

Rio - A Fifa divulgou nesta terça-feira (25) os procedimentos e como ficaram os potes para o sorteio da Copa do Mundo de 2026, que vai ser realizado no dia 5 de dezembro (sexta-feira), em Washington. O Brasil está no 1 e será um dos cabeças de chave.

VEJA COMO FICOU:

Pote 1 - Canadá; México; EUA; Espanha; Argentina; França; Inglaterra; Brasil; Portugal; Holanda; Bélgica; Alemanha.



Pote 2 - Croácia; Marrocos; Colômbia; Uruguai; Suíça; Japão; Senegal; Irã; Coreia do Sul; Equador; Áustria; Austrália.



Pote 3 - Noruega; Panamá; Egito; Argélia; Escócia; Paraguai; Tunísia; Costa do Marfim; Uzbequistão; Catar; Arábia Saudita; África do Sul.



Pote 4 - Jordânia; Cabo Verde; Gana; Curaçau; Haiti; Nova Zelândia; vagas A, B, C e D da repescagem europeia; vagas 1 e 2 da repescagem mundial.

O sorteio começará com as seleções do pote 1, e elas serão distribuídas dos Grupos A a L. Na sequência, os pote 2, 3 e 4 serão sorteados nessa ordem.

Canadá, Estados Unidos e México estão no pote 1 porque são os três países-sede. As demais seleções foram distribuídas de acordo com o ranking da Fifa. Quem vem da repescagem ficará no pote 4.

REPESCAGEM MUNDIAL



Caminho 1: Nova Caledônia x Jamaica -> vencedor enfrenta a República Democrática do Congo.

Caminho 2: Bolívia x Suriname -> vencedor enfrenta o Iraque.

REPESCAEM EUROPEIA



Caminho A: Itália x Irlanda do Norte / País de Gales x Bósnia e Herzegovina

Caminho B: Ucrânia x Suécia / Polônia x Albânia

Caminho C: Turquia x Romênia / Eslováquia x Kosovo

Caminho D: Dinamarca x Macedônia do Norte / República Tcheca x Irlanda

Restrições

Os países-sede vão ser identificados por bolas de cores diferentes e serão automaticamente posicionados em: A1 (México ― bola verde); B1 (Canadá ― bola vermelha); e D1 (EUA ― bola azul).

"Para garantir equilíbrio competitivo, dois caminhos distintos até as semifinais foram estabelecidos durante o desenvolvimento da tabela de jogos. Para assegurar uma distribuição equilibrada das seleções, as quatro equipes mais bem colocadas no Ranking Mundial Masculino terão, no momento do sorteio, as seguintes restrições: a seleção mais bem ranqueada (Espanha) e a segunda (Argentina) serão sorteadas em caminhos opostos, e o mesmo princípio se aplicará à terceira (França) e à quarta (Inglaterra). Isso garante que, caso vençam seus grupos, as duas seleções mais bem ranqueadas não se enfrentem antes da final", diz um trecho do comunicado da Fifa.

Os grupos não poderão ter mais de um time da mesma confederação. A exceção é a Europa, que terá 16 seleções classificadas. Dessa forma, é possível ter no máximo duas da Uefa em um mesmo grupo.

O Brasil, então, poderá entrar em um grupo com quase todas os países do pote 2 e 3 - as exceções são os da América do Sul.

No pote 4, para manter o princípio de não ter duas equipes de uma mesma confederação no mesmo grupo (fora a Uefa), a bolinha que representa a repescagem de Bolívia, Suriname e Iraque não poderá cair para o grupo do Brasil. Isso porque a seleção brasileira e a seleção boliviana são da Conmebol.