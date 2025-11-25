Neymar não vive bom momento em retorno ao Santos - Divulgação/Santos

Publicado 25/11/2025 14:34

Rio- O Santos continua vivendo realidade difícil no Campeonato Brasileiro. Na última segunda-feira, 24, o time de Juan Pablo Vojvoda arrancou um empate em 1 a 1 com o Inter, no Beira-Rio, mas o resultado não aliviou a situação da equipe paulista.

Com o resultado negativo fora de casa, o Santos permanece na zona de rebaixamento, na décima sétima posição, com 38 pontos. Faltam agora apenas três rodadas para o término do Campeonato Brasileiro.