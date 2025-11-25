Neymar em ação pelo SantosRaul Baretta/ Santos FC.
Santos espera retorno de Neymar contra o Sport: 'Planejamento é que ele esteja'
Camisa 10 desfalcou o Peixe no empate diante do Internacional
'Revolucionou o Brasil', jornal espanhol destaca trabalho de Ancelotti na Seleção
Italiano comandou a equipe pentacampeã em oito partidas
Fluminense decide manter Nonato e exercerá opção de compra
Volante deve assinar novo vínculo até o fim de semana
Santos recebe alerta por necessidade de reduzir custo com Neymar
Conselho Fiscal do clube avalia desequilíbrio financeiro e prega redução de gastos com salários
Jogador pede desculpas após dar tapa no próprio companheiro de time e ser expulso
Apesar de deixar a equipe com um a menos, o Everton venceu o Manchester United
