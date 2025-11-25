Neymar em ação pelo Santos - Raul Baretta/ Santos FC.

Neymar em ação pelo SantosRaul Baretta/ Santos FC.

Publicado 25/11/2025 13:08

Porto Alegre - Neymar desfalcou o Santos no empate por 1 a 1 com o Internacional por causa do joelho esquerdo, mas o planejamento é que ele volte a ficar à disposição na próxima rodada, contra o Sport. O técnico Juan Pablo Vojvoda confirmou a informação na entrevista coletiva de segunda-feira (24).

"O planejamento é que ele esteja para a partida do Sport. Lógico que tenho que falar com ele, não estou no corpo dele. Eu vou respeitar essas decisões do Neymar. O compromisso dele é de estar sempre. Sempre quer estar", disse Vojvoda.

O treinador revelou que o atacante já havia sentido um desconforto no joelho durante o jogo contra o Mirassol, no dia 19. Dessa forma, ele ficou fora do jogo de segunda, contra o Internacional.

"Ele, antes da partida contra o Mirassol, já havia sentido um desconforto no joelho. Durante a partida também, e vocês me perguntaram o que havia acontecido. No dia seguinte estava com um desconforto bastante alto no joelho e sabemos que temos partidas a cada três dias, com viagens".

"É um jogador que precisamos nas últimas três rodadas. Ele vai nos ajudar e está com esse compromisso dessa classe de jogador, de nosso líder dentro do campo. Ele vai estar. Eu falei com ele. Eu sentia e ele também sentia que não iria poder corresponder à exigência da partida de hoje".

O Santos volta a campo na próxima sexta-feira (28), às 21h30, para enfrentar o Sport na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Brasileirão. Atualmente, o Peixe soma 38 pontos e aparece em 17º. O primeiro time fora da zona é o Vitória, com 39.