Ancelotti em treino da SeleçãoRafael Ribeiro / CBF
'Revolucionou o Brasil', jornal espanhol destaca trabalho de Ancelotti na Seleção
Italiano comandou a equipe pentacampeã em oito partidas
Fluminense decide manter Nonato e exercerá opção de compra
Volante deve assinar novo vínculo até o fim de semana
Santos recebe alerta por necessidade de reduzir custo com Neymar
Conselho Fiscal do clube avalia desequilíbrio financeiro e prega redução de gastos com salários
Jogador pede desculpas após dar tapa no próprio companheiro de time e ser expulso
Apesar de deixar a equipe com um a menos, o Everton venceu o Manchester United
Musa do Olimpia prefere viajar a fazer sexo: 'Meu melhor orgasmo'
Diana Quintana faz bastante sucesso nas redes sociais
Real Madrid vive racha, com brasileiros em grupo contra Xabi Alonso, diz rádio
Elenco se divide entre os que apoiam e os que são contra treinador; veja nomes de cada lado
