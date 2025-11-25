Ancelotti em treino da Seleção - Rafael Ribeiro / CBF

Ancelotti em treino da SeleçãoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 25/11/2025 12:41

Rio - O trabalho de Carlo Ancelotti na seleção brasileira iniciou há pouco meses, porém, a avaliação tem sido bastante positiva tanto na CBF quanto na imprensa internacional. A edição digital do jornal espanhol "AS" destacou o momento do italiano.

"Carlo Ancelotti revolucionou o Brasil. Desde sua chegada, a Seleção passou por uma transformação radical. De uma equipe que vagava sem rumo pela América do Sul, enfrentando críticas por seu estilo de jogo, agora conquistou a afeição de todos. O italiano se deu muito bem na CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Não apenas por trazer uma nova perspectiva, mas também pela maneira como se conectou com os jogadores. O respeito e a admiração por Carleto são imensos", disse o diário.

A publicação também destacou o fato de que o ambiente no vestiário de seleção brasileira mudou e que os jogadores estão empolgados com o técnico.

"No vestiário, a sensação é de que a sorte da equipe mudou. Depois de três anos à deriva e vários desastres — da Copa América às derrotas sofridas para Argentina e Uruguai —, o Brasil finalmente tem alguém no comando. Diferentemente de seus antecessores, sua mensagem ressoa profundamente e o sistema de jogo é claro", concluiu.