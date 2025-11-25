Neymar não vive bom momento em retorno ao Santos - Divulgação/Santos

Publicado 25/11/2025 12:18

A permanência de Neymar em 2026 enfrenta um cenário cada vez mais complexo no Santos. Além da fuga do rebaixamento do Brasileirão como condição, a questão financeira é outra questão chave. E um relatório recente do Conselho Fiscal aumentou ainda mais a necessidade de uma redução de gastos com o jogador.



Dados recentes do último balancete mostram que a folha salarial total chega a R$ 11,3 milhões, além de mais R$ 24 milhões em direitos de imagem. E o camisa 10, sozinho, tem peso equivalente ao de vários jogadores do elenco principal. Por isso, segundo o ge, o Peixe recebeu o recado no relatório de que é necessário repensar esses gastos para 2026.



"Temos ciência de que o fator Neymar Júnior faz com que esse cenário se altere significativamente, mas é fundamental manter a austeridade na contenção de novas dívidas e nas renegociações das antigas, de modo que não aumentem substancialmente", diz o relatório do Conselho Fiscal.



Neymar deixa a desejar em retorno ao Santos



Apesar de ter contribuído em momentos pontuais, Neymar não conseguiu corresponder às expectativas nos principais compromissos do ano, especialmente no Brasileirão. O jogador participou de 25 partidas na temporada, com sete gols e três assistências, e desfalcou o Santos em 18 rodadas do campeonato.



Diante dos muitos problemas físicos, o entendimento é que o desempenho técnico precisa entrar na discussão para uma redução do salário do jogador, numa eventual renovação de contrato. Afinal, o custo-benefício em 2025 deixou muito a desejar



A tendência é que haja uma diferença considerável entre a proposta para 2026 em relação ao que o camisa 10 recebe atualmente.