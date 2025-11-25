Neymar não vive bom momento em retorno ao SantosDivulgação/Santos
Santos recebe alerta por necessidade de reduzir custo com Neymar
Conselho Fiscal do clube avalia desequilíbrio financeiro e prega redução de gastos com salários
Neymar deixa a desejar em retorno ao Santos
Santos recebe alerta por necessidade de reduzir custo com Neymar
Conselho Fiscal do clube avalia desequilíbrio financeiro e prega redução de gastos com salários
Jogador pede desculpas após dar tapa no próprio companheiro de time e ser expulso
Apesar de deixar a equipe com um a menos, o Everton venceu o Manchester United
Musa do Olimpia prefere viajar a fazer sexo: 'Meu melhor orgasmo'
Diana Quintana faz bastante sucesso nas redes sociais
Real Madrid vive racha, com brasileiros em grupo contra Xabi Alonso, diz rádio
Elenco se divide entre os que apoiam e os que são contra treinador; veja nomes de cada lado
CBF vai criar órgão semelhante à CNRD para fiscalizar fair play financeiro no Brasil
Grupo será formado por profissionais do mercado e deve ser estruturado até o início de 2026
Flamengo pode comemorar terceiro título nacional em cima do Atlético-MG
Rubro-Negro vive a expectativa de conquistar o Brasileirão na 36ª rodada
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.