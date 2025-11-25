Harry Kane com a camisa do Bayern - Divulgação / Bayern

Publicado 25/11/2025 15:50 | Atualizado 25/11/2025 15:50

Rio - Vivendo um grande momento no Bayern, o atacante Harry Kane, de 32 anos, tem sido ventilado como possível reforço do Barcelona para a próxima temporada. Robert Lewandowski não deverá ter seu contrato renovado. Apesar dos rumores, o inglês se disse feliz no clube alemão.

"Não tive contato com ninguém, ninguém me contatou. Me sinto muito confortável na situação atual, embora ainda não tenhamos conversado com o Bayern sobre a minha situação", afirmou em entrevista ao jornal alemão "Bild".

Kane tem contrato com Bayern até junho de 2027. O atacante entrou em campo em 18 jogos na temporada e anotou 24 gols. Ele também afirmou que está totalmente focado esportivamente nos próximos desafios do seu clube.

"Não tenho pressa. Estou muito feliz em Munique. Dá para ver isso na minha forma de jogar. Se houver algum contato (com o Bayern), veremos. Mas não estou pensando na próxima temporada. Primeiro temos a Copa do Mundo no verão. E é muito improvável que algo mude depois desta temporada", contou.

O presidente do Bayern, Herbert Hainer, também comentou a situação envolvendo Harry Kane. O dirigente fez questão de tranquilizar os torcedores.

"Quando converso com ele, como fiz no sábado após o jogo, ele está incrivelmente feliz, muito, muito satisfeito. E pelo que ouço de sua família, eles estão se sentindo muito, muito bem. Portanto, não vejo nenhum motivo para ele deixar o Bayern", disse.