Harry Kane com a camisa do BayernDivulgação / Bayern

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Vivendo um grande momento no Bayern, o atacante Harry Kane, de 32 anos, tem sido ventilado como possível reforço do Barcelona para a próxima temporada. Robert Lewandowski não deverá ter seu contrato renovado. Apesar dos rumores, o inglês se disse feliz no clube alemão.
LEIA MAIS: Real vive racha, com brasileiros em grupo contra Xabi Alonso, diz rádio
"Não tive contato com ninguém, ninguém me contatou. Me sinto muito confortável na situação atual, embora ainda não tenhamos conversado com o Bayern sobre a minha situação", afirmou em entrevista ao jornal alemão "Bild".
LEIA MAIS: Atrito com Xabi Alonso trava renovação de Vini Jr com o Real Madrid
Kane tem contrato com Bayern até junho de 2027. O atacante entrou em campo em 18 jogos na temporada e anotou 24 gols. Ele também afirmou que está totalmente focado esportivamente nos próximos desafios do seu clube.
LEIA MAIS: CBF vai criar órgão para fiscalizar fair play financeiro no Brasil
"Não tenho pressa. Estou muito feliz em Munique. Dá para ver isso na minha forma de jogar. Se houver algum contato (com o Bayern), veremos. Mas não estou pensando na próxima temporada. Primeiro temos a Copa do Mundo no verão. E é muito improvável que algo mude depois desta temporada", contou.
O presidente do Bayern, Herbert Hainer, também comentou a situação envolvendo Harry Kane. O dirigente fez questão de tranquilizar os torcedores.
"Quando converso com ele, como fiz no sábado após o jogo, ele está incrivelmente feliz, muito, muito satisfeito. E pelo que ouço de sua família, eles estão se sentindo muito, muito bem. Portanto, não vejo nenhum motivo para ele deixar o Bayern", disse.