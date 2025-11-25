Harry Kane com a camisa do BayernDivulgação / Bayern
Kane minimiza interesse do Barcelona e declara: 'Estou muito feliz em Munique'
Atacante, de 32 anos, anotou 24 gols pelo Bayern na temporada
Copa do Mundo de 2026: Fifa confirma como ficaram os potes para o sorteio
O sorteio acontecerá no dia 5 de dezembro (sexta-feira), em Washington
Torcedores do Vasco protestam em frente a CT depois de cinco derrotas seguidas
Cruz-Maltino voltou a lutar contra o rebaixamento no Brasileiro
Courtois vira problema de última hora e desfalca Real Madrid na Champions League
Gastroenterite afasta o goleiro e aumenta a lista de baixas merengues
Risco de rebaixamento do Santos sobe para 57% faltando 3 rodadas para o fim do Brasileirão
Peixe segue em 17º e vive reta final de pressão
Tiago Splitter deve permanecer no comando de equipe da NBA até o fim da temporada
Brasileiro assumiu o lugar de Chauncey Billups, acusado de integrar uma rede ligada à máfia responsável por manipular jogos ilegais de pôquer
